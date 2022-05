Législatives 2022 : Le parti Reconquête! présente ses candidats de Saône-et-Loire

Les cinq circonscriptions du département seront représentées par des candidats issus de Reconquête!, le parti d'Éric Zemmour. Quatre d'entre eux se sont présentés à la presse local, ce vendredi 13 mai 2022, sur l'île Saint-Laurent. Plus de détails avec Info Chalon.

Le département de la Saône-et-Loire compte cinq circonscriptions. Elles seront toutes représentées par un candidat issu du parti Reconquête! aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Le parti d'Éric Zemmour présente 550 candidats dans toute la France.

Dans la première circonscription (Mâconnais-Clunisois), c'est l'ex-RN Myriam Bize, qui brigue un siège à l'Assemblée nationale sous les couleurs du parti Reconquête! Cette assistante médicale à Mâcon est âgée de 46 ans. Habitant Sénozan et retraité de la gendarmerie nationale, Joseph Renault, 56 ans, est son suppléant.

À 52 ans, l'enseignante en centre de formation pour adultes de Vendenesse-lès-Charolles, Laurence Albert ambitionne de devenir député de la deuxième circonscription (Charollais-Brionnais). Agriculteur à Molinet (Allier), Yohan Cuissinat, 23 ans, est son suppléant.

Absente lors de la présentation, Anne Bigot représente le parti d'Éric Zemmour dans la troisième circonscription (Autunois-Le Creusot). Désignée depuis peu, la candidate remplace celui qui était pressenti et qui lui a cédé sa place pour raisons de santé. Pour l'heure, nous n'avons pas plus d'informations à son sujet et l'identité de son suppléant.

Entrepreneur âgé de 58 ans, Jean Raffa se présente dans la quatrième circonscription (Bresse-Val de Saône-Tournugeois). Bien que demeurant à Chalon-sur-Saône, le candidat à des attaches familiales à Plottes. Originaire de Gigny-sur-Saône, Anthony Carnaille, 37 ans, fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire, est son suppléant.

Enfin, dans la cinquième circonscription (Chalon-sur-Saône-Montceau-les-Mines), c'est le Chalonnais Denis Goubeault, cadre d'une banque en ligne, qui espère obtenir un siège à l'Assemblée. Il est âgé de 31 ans. Monteuse vidéo de Sassenay, Cécile Percivalle, 31 ans, est sa suppléante.

Le parti Reconquête! compte 200 adhérents dans le Chalonnais et plus de 900 sur la Saône-et-Loire.

Bien qu'elledéplore ne pas avoir reçu de réponse favorable à la proposition d'Éric Zemmour de présenter une coalition des droites aux législatives, la formation politique a l'intention d'être présente à toutes les élections, comme nous l'indique le directeur de campagne du parti pour la Saône-et-Loire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati