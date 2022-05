Le Chœur de chambre "Les Voix en Aparté" a fait vibrer le cœur du public dans l’église du Sacré Cœur dimanche 8 mai.

Un ensemble de 28 chanteurs et 2 pianistes, porté par la même passion que celle de leur chef Philippe Forget, a littéralement envouté le public par son répertoire. Les choristes qui composent cet ensemble "Les Voix en Aparté" viennent de la Bourgogne/Franche Comté, de l’Auvergne/Rhône Alpes et le point commun à tous en plus de leur passion pour le chant, c’est leur appartenance au monde des artistes bénévoles. Pour obtenir un tel niveau, il faut beaucoup de travail, de répétitions et ce n’est pas facile lorsque l’on est dispersé sur de si grands territoires mais comme on dit : « quand on aime, on ne compte pas… ».

Cette formation compte parmi les Alti Françoise Vaillant Conseillère départementale.

Lors de cet après-midi musical, avec ce programme Brahms, Schubert, H.Wolf, ils ont transporté les nombreux mélomanes présents dans l’église dans leur sillon jusqu’à Vienne, Vienne ville du romantisme qui a inspiré et inspire encore un grand nombre d’artistes.

Vienne et les valses de Brahms à quatre mains si merveilleusement interprétées par les talentueuses pianistes Claude Stochl et Anne-Christine Taberlet qui ont accompagné le chœur sous la direction de Philippe Forget.

Philippe Forget chef d’orchestre, de chœur et compositeur dirige régulièrement l’orchestre de l’Opéra National de Lyon, de Lorraine, l’Opéra de Limoges et d’autres à l’étranger pour ne citer que quelques orchestres.

Dans les personnes présentes au concert, il y avait Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Vincent Bergeret conseiller départemental et maire de Châtenoy, Marie Mercier sénatrice, Élisabeth Vitton, vice-présidente du Grand Chalon. A la sortie de l’église, Marie Mercier était enchantée par le programme et la beauté musicale de l’ensemble.

Le chœur de chambre "Les Voix en Aparté" a offert la recette de ce concert à l’association chalonnaise La Fédération d’Associations Chalonnaises d’Entraide (Face) présidée par Raphaël Jiménez.

C.Cléaux