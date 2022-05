AVIS DE DECES - Madame Micheline BUDIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Kévin et Elodie,

son fils et sa belle-fille ;

Kayline, sa petite-fille ;

Christiane BUDIN, sa sœur ;

Laetitia et David, Carole,

ses nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

Madame Micheline BUDIN

survenu le 7 mai 2022,

à l'âge 69 ans.

Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 13 mai 2022, dans l'intimité familiale.