Des élèves du lycée professionnel Saint-Charles à la Résidence autonomie Robert Béduneau

Jeudi, les habitants de la résidence autonomie ont passé un agréable moment avec des élèves du lycée professionnel Saint-Charles. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre de leur projet d'animation auprès de personnes adultes, des élèves de seconde Bac pro accompagnement soins services à la personne (ASSP1) du lycée professionnel Saint-Charles se sont rendus à la résidence autonomie Robert Béduneau, ce jeudi 12 mai 2022 à 14 heures 30.

Au nombre de huit, Ilona, Louane, Céline, Ernestine, Anouk, Océane, Louis et Alexandre ont eu la brillante idée de proposer un devine tête revisité aux résidents.

Une idée validée par Véronique Avon, leur professeur principale qui était présente car cette animation donnait lieu à une évaluation suivie d'une notation, tant sur la fabrication du jeu que sa mise en œuvre.

Pour ce faire, les élèves ont fabriqué l'animation à partir de matériaux recyclables en s'inspirant du jeu vendu dans le commerce, l'objectif étant de de réaliser une animation à moindre coût.

Ils ont reçu un bon accueil aussi bien de la part des résidents qui ont adoré le jeu, sous l'œil amusé de Suzanne Lefevre, la doyenne de Chalon-sur-Saône, que du personnel de la résidence.

Durant cette animation qui a duré une heure et demie, les résidents ont également reçu la visite du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, accompagné de Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, et Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap.

Un moment fort de convivialité intergénérationnelle pour le plus grand bonheur des résidents et des élèves qui ont été confrontés aux réalités du terrain après la théorie.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati