Vivant Denon et l’Egypte à l’honneur lors cette Nuit européenne des musées au Musée Denon

351 visites et un atelier gravure qui a retenu toute notre attention. Le photoreportage Info-Chalon

Samedi 14 mai, de 20h à minuit, le public pouvait soit visiter le musée en autonomie à l’aide de QR codes disposés à proximité d’une sélection d’œuvres ou bénéficier des précieuses informations dispensées par deux médiatrices du musée qui ont évoqué le rapport de Vivant Denon à l’Égypte.

Étaient proposés également 3 ateliers ( à 20h30, 21h30 et 22h30 ) pour adolescents à partir de 14 ans et adultes d’une durée d’une heure permettant d’expérimenter la gravure et la multiplication des images comme le faisait Vivant Denon.

Comme tous les ans à cette occasion, la Société des amis du musée était installée à l’accueil afin de présenter leurs activités, voyages et conférences.

Le public a pu découvrir également en images une présentation de la vie de Vivant Denon réalisée par l’UTB (Université pour tous de Bourgogne).

SBR