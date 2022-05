Nuit européenne des musées : Succès des studios photo au musée Nicéphore Niépce

Chaque année, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée Nicéphore Niépce propose au public de renouer avec la tradition du portrait photographique de studio. Samedi 14 mai, les visiteurs sont venus à la rencontre de Yannick Cormier, Alexandra Serrano et des photographes de la Société des amis du musée pour se faire tirer le portrait.

464 visiteurs ont pu également découvrir ou redécouvrir les expositions permanentes et temporaires, précisément celle de Yannick Cormier ‘Tierra Magica’ et ‘Irlande du Nord’ de Gilles Caron et Stephen Dock.

Il est à noter également que c’est la première fois qu’un espace est entièrement dédié pour valoriser les projets d’élèves dans le cadre de ‘La classe, l'œuvre'. Ainsi, les classes de CE1 et CE2 de l’école Jean Lurçat et les élèves de 6e à 3e participant à l’atelier photo du collège Le Devoir ont exposé leur travail, encadré par le musée Nicéphore Niépce, sur la notion d’anachronisme et autour d’une œuvre de Ziad Antar, de la série ‘Expired’. A cette occasion, beaucoup d’élèves accompagnés de leurs parents sont venus ainsi que des enseignants.

SBR