Malgré la défaite face à Dijon, l’AS HBC Chalon n'a pas démérité (25-32)

Les protégés de Nicolaï Pannetier et Audrey Col se sont inclinés 25 à 32 face aux Dijonnais pour la 21ème journée du championnat de Nationale 2. Et ce, malgré les 11 buts du capitaine Antoine Fichot qui a tout donné. Tout espoir n'est cependant pas perdu, il faudra être solide face à Saint-Étienne ce samedi 21 mai. Plus de détails avec Info Chalon.

Ambiance des grands soirs à la Maison des Sports samedi pour la 21ème journée du championnat de Nationale 2 Masculine Poule 5 entre l'AS HBC Chalon et Dijon Métropole Handball (DMH).

Dans une salle comble et bouillante, et malgré un public bien chauffé par son speaker Hervé Maillot, l'AS HBC Chalon s'est incliné 25 à 32, passant ainsi à la 11ème place du classement.

Rien n'est encore perdu, il reste un infime espoir mais il faudra être solide ce samedi 21 mai pour l'emporter sur les joueurs du Saint-Étienne Masculin Handball, 3ème du classement, et espérer des scores défavorables pour le HBC Aix en Savoie (Aix-les-Bains) et le Villefranche Handball Beaujolais (Villefranche-sur-Saône).

Face aux Dijonnais, qui comptait dans ses rangs deux jeunes formés à Chalon (Oscar Ollier et Gallian Varlet), la mission ne s'annonçait pas aisée.

Après une minute de silence en hommage à Jean Populus, le président du club de Val de Gray, et Michel Amico, l'ancien président du Cercle Dijon Bourgogne, le coup d'envoi était donné par Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, en présence de Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, et les arbitres, Chaib Ben Abdellah et Murat Tahaoglu.

En dépit d'un début du match nettement en leur faveur, grâce notamment aux arrêts providentiels de son gardien Samuel Laurence, les Chalonnais ont été subjugués par des Dijonnais très réactifs.

Résultat : la mi-temps a été sifflée à l'avantage du Dijon Métropole Handball avec un but d'avance, alors que nos locaux avaient fait la course en tête.

En seconde mi-temps, le score a longtemps oscillé entre 2 et 3 buts avant que le DMH creuse l'écart lorsque Samuel Laurence connut un petit coup de moins bien, abandonné par sa défense.

Malheureusement pour ce dernier et le capitaine, Antoine Fichot, auteur de 11 buts, la machine s'est enrayée avec une importante perte de balles de la part des Chalonnais, pourtant galvanisés par son public qui a mis l'ambiance dans le chaudron de la Maison des Sports.

Dans le public, se trouvaient également Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Fabrice Faradji, le conseiller municipal délégué Grands équipements sportifs, et Jean-Luc Durand de l'OMS.

En espérant que le club trouve dans son for intérieur cette force nécessaire pour repartir de plus belle, d'autant plus que les supporters Chalonnais ont vécu une saison plutôt morose et quoi de mieux qu'une victoire pour laisser de côté le triste bilan à domicile et les incertitudes du championnat.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati