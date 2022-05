"Elisabeth BORNE, nous la connaissons bien en Saône-et-Loire ! " rappelle Rémy Rebeyrotte

Communiqué de presse de Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire

Elisabeth BORNE, nouvelle Première Ministre : profond humanisme et grande efficacité.

Elisabeth BORNE, nous la connaissons bien en Saône-et-Loire !

J'ai le souvenir de deux de ses visites.

Sur ma proposition, elle était venue, comme Ministre des Transports en 2018, à Bourbon Lancy pour relancer, dans le cadre d'une visite de l'Entreprise FPT, le dossier des moyens financiers pour achever les travaux de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA), en mettant autour de la table toutes les collectivités territoriales concernées (Région, Département, Communauté Urbaine).

Elle a démontré, à cette occasion, une nouvelle fois, son efficacité et sa ténacité puisque les travaux sont repartis de l'avant et sont en train de se concrétiser.



Elle est revenue, comme Ministre du Travail, en 2021, aux Scieries Réunies du Chalonnais-entreprise JUILLOT à Givry et à AGIRE-Site de Montceau les Mines pour signer des conventions et nouveaux contrats en faveur de l'emploi dans le cadre du dispositif "Un jeune, une solution", avec le Président MARTI et des responsables d'entreprises et d'associations. Elle a obtenu, en matière d'emplois et de lutte contre le chômage, des résultats remarquables, jamais vus depuis des décennies sous l'autorité du Président de la République et de Jean Castex.