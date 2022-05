L’ASCR Football monte d’un niveau et reçoit le label jeune excellence de la Ligue de Bourgogne.

Le label jeune excellence, une reconnaissance pour le travail accompli par l’encadrement et les résultats de l’ASCR Football.

Jean-Christophe Frédéric, président du club châtenoyen a été très touché de recevoir le label jeune excellence, remis ce 11 mai par Daniel Fonteniaud, président de la ligue de football de Bourgogne/Franche Comté.

Cet évènement, marqué par la présence d’Henri Lombard, adjoint aux sports et Roland Bertin, 1er adjoint à la mairie, de Georges Thibert et Philippe Puget du district, de Damien Melicque, conseiller technique au district de Chalon, d’Emmanuel Nectoux, directeur du Crédit Agricole agence de Châtenoy le Royal et des membres du CA de l'ASCR, va donner au club l’envie de poursuivre vers le prochain niveau .

Le soutien du Crédit Agricole, partenaire de la Fédération est important pour les clubs de football. En associant son nom au label jeunes FFF (Fédération Française de Foot), le Crédit Agricole renforce ainsi son engagement et son action de proximité en faveur du football amateur. Il récompense les clubs labellisés. Il est devenu partenaire des deux autres labels fédéraux : féminines et futsal.

Les féminines de l’ASCR détiennent actuellement le label argent et visent le label or, une fierté supplémentaire pour les dirigeants, les entraineurs…

Ces labels récompensent l’investissement des clubs dans l’accueil et la formation des jeunes joueurs et jeunes joueuses. Chaque label comporte 3 niveaux.

Le rayonnement du club au niveau départemental a un effet "locomotive" et l’attribution des labels y contribue pleinement.

Henri Lombard, représentant le maire, a félicité tous les membres du club, il a rappelé l’attachement, le soutien de la municipalité et combien elle est fière du club de Châtenoy, du travail formidable des éducateurs et dirigeants.

