Visite au jardin-forêt du Bois Gourmand du Chalonnais

Ils étaient accompagnés par Mme Untermaier, députée de la circonscription, d’un responsable du service des espaces verts de Chalon, un responsable de la maison de quartier, d’une responsable responsable du DISP (Dispositif d'Insertion Sociale et Professionnelle de la Mutualité 71) et de plusieurs bénévoles de l’association Bois Gourmand du Chalonnais.



C’était l’occasion d’admirer les premières fleurs des grimpantes le long du grillage, de goûter les premières fraises, de prévoir la bonne récolte de framboises et de casseilles, de constater la bonne reprise des noisetiers, des goyaviers, des cotoneasters etc. L’occasion aussi de constater qu’avec la sécheresse qui s’annonce, des chantiers d’arrosage devront être programmés tout au long de l’été avec les volontaires motivés.



Les plantations se sont déroulées lors de chantiers organisés avec les habitants, les jeunes du DISP et les écoles du quartier ; les enfants des écoles y ont contribué avec enthousiasme et beaucoup de sérieux. La collaboration devrait se prolonger à l’avenir.



Des séquences de concertation avec les habitants du quartier ainsi que les discussions avec le service des espaces verts de la ville doivent permettre à l’association de prévoir l’aménagement de l’automne : les espaces de repos, les bosquets d’aromatiques ou fruitiers, les espaces plus sauvages, les sentiers carrossables pour tous etc... et bien sûr choisir les plants, arbustes, couvre-sol, lianes et arbres à implanter.

N’hésitez pas : participer à ce projet, c’est la certitude de créer un lieu résilient, beau, créateur de nourriture et de matériaux naturels, c’est aussi tisser du lien social, prévoir des animations et des évènements porteurs de sens pour l’avenir.



Alors on vous attend.

Prochain évènement sur le terrain, ouvert à tous, le 25 juin : la présentation du projet.



Si vous souhaitez nous contacter : [email protected]