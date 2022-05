Le billet d'humeur d'une maman Chalonnaise en colère

Billet d'humeur



Lorsque 4 jeunes chalonnais, un garçon et trois jeunes filles de 20 ans, tous trois en études supérieures revêtissent leurs plus belles tenues pour sortir un samedi soir au centre ville, je me dis, en tant que maman que c'est chouette.

Lorsque ces 3 mêmes jeunes, après avoir retrouvé des amis dans un bar sur l'Ile Saint Laurent n'ont le choix que d'un seul lieu ouvert ce soir là pour danser, je me dis, en tant que Chalonnaise, que c'est étonnant.

Lorsque que ces 3 jeunes attendent patiemment l'autorisation de rentrer dans ce lieu festif, et constatent que les clients habitués sont prioritaires même en état d'ébriété avancé, et que les personnes de couleurs noirs semblent éconduits, en tant qu'adulte, je me questionne.

Mais lorsque que ces 3 jeunes, après plus d'une heure d'attente, arrivent au niveau d'un des employés du service de sécurité et que celui-ci pointe le jeune garçon en disant « Les filles, il va falloir faire un choix car le garçon, là, ce ne sera pas possible », uniquement car celui-ci est de couleur noir, je suis en tant que citoyenne, très en colère de constater une discrimination manifeste.

Je ne peux tolérer cette façon de trier les bons et les mauvais citoyens, de supposer que seule la couleur garantisse un comportement exemplaire et je ne peux comprendre qu'un commerçant accepte ça d'un de ses salariés. Je ne nommerais pas volontairement cet établissement car cela pourrait lui porter préjudice et contrairement à ce vigile, je me refuse à porter un jugement sans même le connaître.

Ma seule question est comment pouvons-nous vivre ensemble, tout en respect, tant que de telles pratiques perdureront...

Une maman Chalonnaise en colère !