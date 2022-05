L’opérateur de téléphonie Free mobile est venu présenter aux élus de Châtenoy le Royal, son projet d’installation d’une nouvelle antenne relais aux Rotondes.

La prise de position des élus sur l’implantation d’une antenne relais Free mobile était la première délibération à l’ordre du jour de ce conseil municipal du 9 mai 2022 qui en comptait 20.

L’opérateur Free mobile est venu présenter son projet d’implantation d’une antenne relais sur la ville dans le cadre des obligations nationales qui concernent la résorption des zones blanches. L’implantation devrait se faire rue des Rotondes sur une petite parcelle AK77 du domaine privé appartenant à la ville vers les anciennes halles SNCF des Rotondes côté autoroute. L’antenne relais 3G/4G/5G est de type azimuts (s1/s2/s3), elle est montée sur un pylône de 24m de haut. Les Rotondes ont été le lieu retenu pour une bonne couverture de la ville et ayant le moins de nuisances visuelles selon l’étude menée par Free. Les travaux pour la réalisation du projet sont de 18 à 24 mois avec une mise en service (prévisionnelle) en novembre 2022. Le loyer annuel pour la surface de 42,50 m2 serait de 7000 €.

Le 2ème sujet important de ce conseil était l’approbation des comptes de gestion 2021 et des comptes administratifs 2021 du budget principal et celui de la résidence séniors, ainsi que l’affectation des résultats du budget principal et de la résidence séniors pour 2021. Les comptes de gestion et administratifs sont concordants. Les dépenses réelles d’investissement en 2021 étaient de 4 163 199,68 €, le remboursement de la dette a été de 796 729,81 €. Le résultat de clôture était de 3 239 440,30 € avec un excédent de fonctionnement de 4 873 135,89 € et un déficit d’investissement de – 1 633 695,59 €. Des résultats et analyses des comptes qui ont amené les 3 membres du groupe d’opposition à s’abstenir avec la remarque qu’il n’y avait rien de nouveau par rapport à l’an dernier et que toutes les remarques avaient déjà été énoncées. Les autres sujets ont été entérinés par l’ensemble des élus.

C.Cléaux