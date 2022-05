AVIS DE DECES - Madame Claire CLERC née GERBEAU

GIVRY



Chantal et Didier Euzen,

Jean-Noël et Claude Clerc,

Pascal et Marie-Christine Clerc,

Elisabeth et Laurent Manuel,

ses enfants ;

Cécile et Nicolas, Yann et Candice, Emmanuel et Amaya,

Loïc et Amandine, Stéphane, Anne et Stéphan, Claire et Pascal,

Xavier et Elodie, Olivier et Lydie, Arthur et Guillemette, Margaux et Hugo,

Justine, ses petits-enfants ;

Hugo, Aymeric, Charlotte, Basile, Sasha, Gaspard, Dalila, Faustine, Solveig, Noa, Théo, Maé, Billie, Valentine, Augustin, Pio et Juliette,

ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Claire CLERC

née GERBEAU

survenu à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 20 mai 2022 à 15 heures en l'église de Givry.

Ni fleurs, ni couronnes.

Une urne sera mise à disposition au profit des associations ASTI chalon et Coup d'pouce.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.