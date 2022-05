A l'Espace des Arts cette semaine : 'Divertisserie'

Une déclinaison artistique puissante et sans répit du monde de la rue, belle, violente, triste, sensible, réaliste et poétique qui ne sombre jamais dans le pathos. Un monde hors de lui.

Après s’être immergé plusieurs jours et nuits dans les rues en banlieue parisienne, l’auteur et metteur en scène Sébastien Foutoyet a retranscrit des dizaines de scènes de vies, de situations tendues, de fragilités humaines, de couleurs et de silhouettes évoluant dans un mouvement perpétuel et vertigineux.

Sur une musique jouée en live, avec une foule de personnages interprétée par cinq comédiens, Divertisserie est un zapping ininterrompu de séquences qui se croisent, s’agressent, s’abîment, s’aiment et se perdent.

Ce spectacle comprend des scènes pouvant heurter la sensibilité de certains spectateurs

JEU 19 MAI 2022 — 18h30 ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

VEN 20 MAI 2022 — 18h30 ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h10 - Informations/prix/réservation : https://www.espace-des-arts.com/lespace-des-arts/productions-tournees-1/coproductions/divertisserie

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Jérôme Gaillard