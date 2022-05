Chez Repar’stores, ça pétille !

L’Histoire d’une belle aventure entrepreneuriale racontée par Guillaume Forget, dirigeant de Repar’stores, lors de la soirée d'inauguration de ses nouveaux locaux vendredi 13 mai dernier :



« En février 2016, c'est la fin pour moi de 16 années passées chez Cleau. 8 années avec Mr Cleau ici présent et 8 années sous gouvernance Doras avec Thierry Pichot également présent ce soir.



J'avais fait le tour du sujet chez Cleau et très envie de créer mon entreprise. Je connaissais la Franchise Repar’stores, cliente chez Cleau pour la partie Velux, animée par Damien Gasc.



Je suis donc parti rencontrer notre voisin Répar’stores Dijon pour confirmer mon envie puis ai beaucoup échangé avec Répar’stores. La franchise m'a fait confiance et m’a permis d’acheter et de développer le secteur. J'ai démarré l'aventure début avril 2016, après 6 semaines de formation.



Heureux, seul dans mon camion, avec un démarrage sur les chapeaux de roues et beaucoup de demandes, les journées sont vite devenues trop courtes. J’ai donc embauché David Durieux en novembre 2017, soit 1 an et demi après mes débuts « Repar’stores ».



La fine équipe que nous formons tous les 2 cartonne pendant 3 ans et… le même constat : énormément d'appels, journées encore trop courtes pour pouvoir répondre à la demande et satisfaire nos clients.



Malgré le covid, la demande reste toujours aussi forte. Alors le 2 mars 2020, Romain Coullenot vient compléter l’équipe.



Céline (mon épouse) aide-soignante à domicile, nous rejoint le 1er octobre 2020, à mi-temps (le matin, elle est aide-soignante et l'après-midi elle répond aux appels et aux mails pour Repar’stores). Puis elle décide de rejoindre l'entreprise à temps plein, le 1er mai 2021 pour prendre tous les appels, les mails et la planification des agendas pour les trois camions.



Le 2 novembre 2021, Quentin Michon vient compléter la Team Repar’stores.



Franchise familiale, Repar’stores m’a permis de retrouver une famille après avoir quitté celle de Cléau. » Guillaume



Ci-dessous quelques photos prises vendredi 13 mai 2022 lors de l’inauguration des nouveaux locaux Repar’stores, implantés zone industrielle de la Garenne 71880 Châtenoy-le-Royal.