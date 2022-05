La Fête à Josette à Givry, des grimpettes le samedi, des randonnées le dimanche et du soleil !

Une pleine réussite pour cette première hors du commun organisé par l’association "Spirit of Josette".

Samedi matin, Sébastien RAGOT maire de Givry et Marie-Noëlle Le Carrer adjointe sont venus soutenir les coureurs, les organisateurs, les bénévoles et Christophe Roulliaud, président de l’association "Spirit of Josette".

Un samedi de course avec les grimpettes à Josette où une centaine de coureurs se sont dépensés sur un parcours dans les vignes et la forêt. Le départ se faisait au terrain vers la salle des fêtes, le circuit se poursuivait par un chemin plutôt raide en direction de la madone pour entamer un faux plat et ensuite redescendre par la route forestière et les vignes. Les coureurs faisaient plusieurs fois une boucle de 4 Km avec 160m de dénivelé pour ce défi dénivelé sur 3 / 6 ou 12h avec un dernier départ à 16h.

Un coup de chapeau aux organisateurs de ce défi avec un balisage au top et un service de secours sur le terrain.

Dans le parc derrière la salle des fêtes, visiteurs et participants ont pu se désaltérer, les petits profiter du château gonflable et des attractions. Ce samedi s’est terminé par un concert rock à la salle des fêtes.

En famille avec enfants, chiens, c’était le grand départ ce dimanche matin 15 mai pour des activités plus familiales avec les randonnées pédestres de 6/12 et 21 km. Il suffisait de s’inscrire en s’acquittant d’une somme modique au bon vouloir de chacun.

Toute la journée du dimanche, les visiteurs ont eu la possibilité de profiter des balades en voitures anciennes, des Peintures contées par la Cie Les Enclumés (spectacle de marionnettes), du château gonflable, de la pêche aux canards, des jeux anciens et de la tombola.

Tous les bénéfices du week-end permettront à Spirit of Josette de continuer son aventure et de construire davantage de fauteuils car le but est bien là : permettre de financer la fabrication de Josette (fauteuils roulants récréatifs).

« "Spirit of Josette", association de loi 1901, a pour ambition de combler autant que possible le manque de fauteuil adapté au handicap lourd en faisant fabriquer une série de fauteuils pouvant être poussés par un ou plusieurs coureurs à pied ou tractés par un vélo, sur routes ou sentiers roulants. L’euphorie et la sensation de liberté liées à l’impression de vitesse que procure une telle activité vont bien au-delà du loisir. Elles sont source de mieux-être et complètent pleinement les offres thérapeutiques “classiques». Ces fauteuils sont destinés à être prêtés le plus largement possible, pour des balades ou des courses, à des particuliers, des établissements spécialisés ou des Ehpad. » Source Spirit of Josette

Un beau week-end de solidarité lancé par une équipe de bénévoles et Christophe Roulliaud, président de Spirit of Josette.

C.Cléaux