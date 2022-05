4ème édition du concours international franco-suisse : Le Creusot remporte la quadrette de Boule Lyonnaise et Patrick Chaplin et Philippe SanMartin la doublette pétanque

L’équipe franco-suisse des Présidents dans le top 3 du concours de boules Lyonnaises et la doublette Pierre Alain Dumas et Jean Philippe Blondet gagne le concours B de pétanque. Retour sur les échanges franco/suisse de ces trois jours avec le photoreportage info-chalon.com

(crédit photo de une, Ville de chalon-sur-Saône)

Depuis plusieurs années, une alliance entre le club de la Boule d’Or (Boules Lyonnaises) et les clubs suisses de Clarens (Pétanque) et Blonay (boules Lyonnaises) de Montreux a été mise en place. Cette année le club français et les deux clubs suisses ont décidé de mélanger les joueurs des trois clubs pour composer des équipes de boules lyonnaises franco-suisses, dans le but de rencontrer des équipes invitées d’un très bon niveau.

Aussi lundi 16 mai 2022, à partir de 10 heures 15, les équipes de Cras-sur-Reyssouze (Ain), l’équipe du Creusot, l’équipe des Charreaux et de Crissey, soient quatre équipes en tout avaient été invitées à venir se confronter aux quatre équipes franco-suisses dans le cadre de la 4ème édition du concours international franco-suisse de boules lyonnaises.

1 partie le matin, et 2 l’après midi sur des temps bloqués de 1 heures 15 ont permis aux équipes de se livrer à des parties acharnées qui ont donné le résultat suivant :

1er : Equipe Gilles Leureaud (le Creusot) + 26 points, gagne le trophée et une thalassothérapie chacun.

2ème : Equipe Thierry Pages, Patrick Griffonnet, Marie Thérèse Bertheau et Maurice Bon (Les Charreaux) + 20 points, gagne 1 repas gastronomique chacun au restaurant chez Jules.

3ème : Equipe franco/suisse des Présidents : Pierre Alain Dumas, Président de Clarens, Amedeo Tomasetti, Président de Blonay, Georges Debrosses, Président Boule d’Or et Jean Philippe Blondet + 8 points, gagne 4 magnums de vin

4ème : Equipe franco/suisse des outsiders : Bernard Boivin, Daniel Chevrey, Jean Dezapy et Mladen Pantalon +1 point, Gagne des bons d’achats de 20 euros au magasin Superdry…

S’en suivait le mardi 17 mai le concours international de doublette de pétanque entre les clubs franco suisses qui a donné le résultat final :

Grande finale : Patrick Chaplin (licencié au club de Saint-Loup de Varennes) et Philippe SanMartin (licencié au club de Clarens) bat Victor Bonnetti (entraineur de la sélection nationale suisse féminine de pétanque) et Georges Debrosses, (Président Boule d’Or) 13 à 11

Petite finale : Pierre Alain Dumas (Président de Clarens) et Jean Philippe Blondet (Boule d’Or Chalonnaise) bat Amedeo Tomasetti (Président de Blonay) et Daniel Chevrey (Trésorier Boule d’Or) 13 à 8

Retour en image sur la rencontre internationale franco/suisse

Dimanche 15 mai

Arrivée des suisses à 15 heures 30

Soirée sponsor à Superdry à 18 heures 30

Repas gastronomique au restaurant chez Jules à 20 heures 30

Lundi 16 mai

Déjeuner à la Mie Caline 8 heures

Réception Mairie 8 heures 45 (crédit photo Ville de Chalon-sur-Saône)

Début du concours du concours 10 heures 15

Repas de toutes les équipes 12 Heures 30

Réception des autorités (Dominique Melin, Gilles Vechambre et Bruno Rochette) et remise du trophée aux vainqueurs 17 heures 30

Dégustation au Domaine Bautista à Mercurey 19 heures

Mardi 17 Mai

Déjeuner au bar le Paradis 8 heures 30

Visite de Ville 9 heures 15

Domaine Pigneret fils à Saint Désert pour dégustation repas 10 heures 30

Concours de pétanque 14 heures 30

Soirée Barbecue 19 heures 30

Mercredi 18 Mai

Mercredi matin Déjeuner au Clos Papillot 9 heures Départ de la délégation suisse 10 heures 30

Equipes invitées ayant participé au concours international quadrette

Le Creusot, Les cheminots

Cras-sur-Reyssouze

Crissey

La section suisse de la Boule d’Or Chalonnaise remercie, Gilles Platret, ses adjoints Philippe Finas et Maxime Ravenet et la municipalité pour la réception au Salon d'Honneur de la Mairie, la Vie Associative Chalonnaise pour l'hébergement de la Délégation Suisse, Dominique Melin Vice-présidente, en charge des sports au Grand Chalon, Gilles Vechambre, Directeur des sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon, Patrick Varraut, Responsable des équipements sportifs du Grand Chalon, Thierry Thevenet et Jean-Luc Durand de l’O.M.S, tous ses sponsors et sympathisants du club, les adhérents de la commission suisse, les bénévoles, les Domaines Tupinier-Bautista de Mercurey et le Domaine Pigneret fils à Saint Désert pour les dégustations, Hadis de la société chalonnaise « Rôtisserie ADO » pour le repas du lundi midi, Benoît et Pauline du magasin Superdry pour la soirée sponsors, Jérôme Ruget et son personnel du restaurant Chez Jules pour le repas du soir, Christophe Cotty et sa femme Katia de la Mie Caline, Pascal Guillet du Bar le Paradis et tous les joueurs des équipes invitées et la délégation suisse pour la réussite de cet événement.

Prochain rendez-vous du concours international franco/suisse, du 19 juin au 26 juin 2022 à Montreux pour le concours tête à tête et doublette de boules lyonnaises et le concours triplette de pétanque.

Crédit photo : Mairie de Chalon-sur-Saône