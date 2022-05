1er rassemblement de véhicules anciens et bourse d’échanges organisé par l’association "Vol’en Tacots" de Châtenoy le Royal.

C’est sur le site des anciennes halles SNCF du quartier des Rotondes à Châtenoy que les collectionneurs de véhicules anciens et les revendeurs de pièces détachées ont pris place samedi 14 mai pour ce rassemblement organisé par "Vol’ en Tacots".

Des équipes de bénévoles ont géré les places pour la présentation des anciennes voitures, ont tenu l’espace buvette restauration et le stand de l’association.

De nombreux et splendides véhicules s’offraient au regard d’un public venu en nombre sous un ciel des plus cléments et une bonne température ce qui a permis à la buvette de bien fonctionner toute la journée.

Quelques élus de la commune sont passés pour admirer les voitures de toutes marques. Roland Bertin, Henri Lombard, Jeanne-Marie Martin adjoints à la mairie et Marie Mercier sénatrice se sont remémorés quelques souvenirs devant une mini, 2CV, 4CV, coccinelle…leur rappelant avec une certaine nostalgie les années de leur enfance.

Une Georges Richard de 1901 mono cylindre à 3 vitesses transmission par courroie était la vedette de cette journée. Il était même possible de faire un tour à bord à condition de ne pas bousculer la vieille dame !

En fin de journée, Jean-Pierre Cordier, président de l’association était pleinement satisfait de ce premier rassemblement : « Nous avons reçu environ 130 voitures anciennes, ce qui est très bien pour une première, il faut dire aussi que le lieu se prête bien à ce type d’évènement. Il y a eu une bonne ambiance toute la journée et avec le temps relativement chaud la buvette a bien fonctionné. A midi la restauration avec nos "Volentaquouillettes" (spécialité VET) a fait le plein. ».

Les collectionneurs et les visiteurs sont repartis content de leur après-midi.

C.Cléaux