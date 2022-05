Le Clin d’oeil Info-Chalon à l’association CAP SAAA

Lors de la journée Educap City qui s’est déroulée jeudi 19 mai et qui a réuni les collégiens de 6e des 6 collèges chalonnais, l’ association CAP SAAA (Cap Sport Art Aventure Amitié) fondée en 1995 et à l’origine du projet, était représentée par Roxane Bouras, Coordinatrice Educap City Cap Rallye et son équipe, tous venus de Paris pour assister à l’événement chalonnais. Educap City, placé sous le patronage des ministères de l’Intérieur, de la Jeunesse et des Sports, et de l’Éducation nationale a pour piliers : l’éducation à la citoyenneté, la promotion du vivre ensemble en paix et la culture de l’engagement.

