Les Rock cheerleaders de Chalon sur le podium à Lyon.

C'est depuis septembre que nos cheerleaders chalonnaises travaillent dur pour réaliser une routine de 2min30 composée de portés, pyramides, gym au sol et danse.

"Nous n'avions pas d'ambition particulière concernant les résultats. Énormément de clubs s'étaient inscrits au championnat après deux ans d'arrêt, et nous n'avions pas de visibilité concernant le niveau des concurrents" explique Isabelle DRUHOT-PERIGAULT, head coach du club.

Deux équipes représentaient le club samedi : les teen Rock âgées de 10-11ans et les Rock Stars âgées de 12 ans et plus. Nos chalonnaises avaient de serieux concurrents puisqu'elles affrontaient des équipes qui avaient pour la plupart plus d'expérience et de pratique qu'elles.

"En mars, notre équipe Rock Stars a participé au championnat fédéral. Nous n'avons pas été qualifiées pour la finale mais nous avons eu des bons retours de la part des juges et nous avons appliqués tous les conseils que l'on a pu nous donner pour nous améliorer. Nous sommes arrivés à Lyon samedi avec un seul objectif : sortir du praticable à la fin de la routine heureuses de notre prestation. Nous n'avions vraiment pas d'ambition de podium au vu du nombre d'équipes concurrentes".

A l'issue d'une longue journée, les 1200 cheerleaders se sont finalement réunis pour le palmarès. Quelle surprise quand les Rock cheerleaders ont entendu leur nom annoncé au micro ! Pas une, mais deux fois !

Les Rock cheerleaders décrochent la seconde place en catégorie moins de 12 ans et la 3eme place en catégorie moins de 17 ans (sur 11 équipes).

Nos cheerleaders chalonnaises se souviendront longtemps de cette journée !