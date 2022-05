Le championnat régional d’escalade pour les moins de 12 ans s'est tenu ce dimanche

Ce dimanche 22 mai avait lieu le championnat régional d’escalade pour les moins de 12 ans (U12) et moins de 14 ans (U14) à Morez (39).

Une journée pour le moins chargée pour ces jeunes grimpeurs puisque les 3 disciplines étaient au programme pour ce combiné avec une épreuve de vitesse, une épreuve de difficulté et une épreuve de bloc dans la même journée.



Noah Adam, seul représentant du Club alpin de Chalon en U14 débutait la journée avec l’épreuve de vitesse qui devait départager les participants à l’issue de 2 passages sur 2 voies et où le meilleur temps de chaque voie était additionné.



Anis Sedoni, second représentant du CAF Chalon cette fois-ci en U12, a lui commencé par l’épreuve de bloc, son épreuve de prédilection, où six blocs devaient départager et classer les grimpeurs.



Au terme de ces deux épreuves qui se déroulaient en parallèle, les 2 catégories ont échangé de discipline pour ensuite terminer ensemble l’épreuve de difficulté sur 4 voies spécifiques ouvertes pour chaque catégorie.



Malgré de belles bagarres et une grosse obstination, notamment en difficulté, Noah ne parviendra pas en tête de classement mais repartira avec de nouvelles expériences de la compétition qui viendront compléter sa formation de grimpeur au sein de la Section Performance du CAF Chalon.



Quant à Anis, il aura l’honneur de représenter le Club Alpin de Chalon au championnat de France d’escalade le 2 juillet à Montmartin sur Mer grâce à sa deuxième place !

Bravo à lui.



Le Club Alpin de Chalon tient à nouveau à remercier ses fidèles partenaires qui soutiennent ses jeunes grimpeurs : Acrogivry, La Maif , les prises d’escalade Volx, Les Arts de la Grimpe et les prises Digital.