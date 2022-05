Des nouvelles du défi solidaire « Un Guid’don pour l’espoir »

Ce soir, Didier et Alexis Garopin auront normalement parcouru 880 kilomètres et son donc à mi-parcours du défi qu'ils se sont lancé, pour récolter des fonds au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques

Ils sont partis de Givry dimanche matin 15 mai, accompagnés par près de 120 cyclistes ((voir notre article). Aujourd'hui, soit 8 jours après, ce père et son fils devraient arriver à Toulouse, après avoir avalé 880 kilomètres en une semaine, sous une forte chaleur (excepté aujourd'hui) mais sans trop de souci technique. Il leur reste donc un peu moins de 1 000 kilomètres à réaliser jusqu'au 2 juin, pour atteindre Madrid, où habite Amélie, la fille de Didier.

Les personnes qui le souhaitent peuvent suivre les sportifs en direct ou/et envoyer leurs encouragements sur le groupe Facebook créé pour l'occasion : un guidon pour l'espoir Page Facebook "une guidon pour l'espoir"

Pour mémoire, les objectifs qu'ils poursuivent à travers ce défi qui est, rappelons le, parrainé par Denis Brognard, sont de sensibiliser sur les cancers pédiatriques et récolter des fonds pour financer la recherche fondamentale. C'est pourquoi sur cette opération, ils soutiendront principalement REACT4KIDS (REsearchers in oncology ACTing for kids), qui est un réseau collaboratif de recherche fondamentale en oncologie pédiatrique. Ses missions sont de favoriser les échanges entre les acteurs de ce secteur et de répondre à des problématiques communes. REACT4KIDS, qui compte 350 chercheurs a un seul objectif: permettre de mieux comprendre les bases moléculaires des cancers des enfants et adolescents, afin de pouvoir mieux les soigner dans l’avenir mieux.

Chaque départ ou arrivée est aussi l'occasion d'échanger avec d'autres associations, autour de la lutte contre les cancers pédiatriques. Ainsi, pendant cette première semaine de l'épreuve, ils sont eu le plaisir de rencontrer énormément de personnes bienveillantes, qu'ils connaissaient ou pas, ce qui leur a redonné l'énergie supplémentaire, qui les aidera à relever le beau défi, qu'ils se sont donné au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques. Par exemple, ce soir à Toulouse, ils seront accueillis par Hervé Guinet, président de l'association « Constance, La petite guerrière astronaute », qui porte le nom de sa fille, qui est décédée d'une leucémie le 8 septembre 2017 à l'âge de 11 ans, après sept années de combat. Et comme l'association givrotine « Le rêve de Marie Dream », « Constance, La petite guerrière astronaute » récolte des fonds qu'elle reverse à la lutte contre les leucémies et le cancer pédiatrique.

Vous souhaitez faire un don ?

Par internet: https://www.helloasso.com/associations/le-reve-de-marie-dream/collectes/un-guide-don-pour-l-espoir-au-profit-de-la-recherche-s-les-cancers-pediatriques

Par courrier : Association Le Rêve de Marie DREAM, 11 rue des lauriers - 71640 Givry . Chèque à l'ordre du Rêve de Marie DREAM

Photos "Le rêve de Marie dream"