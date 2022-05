C’était la première permanence, jeudi 19 mai, des conseillers numériques au CCAS de Châtenoy le Royal.

Les conseillers numériques France Services interviennent et tiennent des permanences dans les communes du Grand Chalon.

Les conseillers numériques France Services sont là pour aider les personnes mal à l’aise avec les outils numériques à communiquer avec leurs proches, prendre un rendez-vous médical en ligne ou déclarer leurs impôts par exemple. Ils ont pour mission d’accompagner les personnes dans leur appropriation des usages numériques quotidiens comme : prendre en main un équipement informatique (ordinateur, tablette,…), naviguer sur internet, envoyer, recevoir, gérer ses courriels… Ils doivent aussi veiller à favoriser un usage citoyen et critique du numérique (vérification des sources d’information, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux) et accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne et bien d’autres choses.

C’est dans ce cadre de formation et d’information que 4 séances ont été mises en place au CCAS de Châtenoy le Royal.

Ce jeudi 19 mai, c’était la première session avec Julie Bernard conseillère numérique. Elle a reçu 6 personnes en accompagnement individuel pour pouvoir répondre plus facilement à leurs problèmes et questionnements.

Julie Bernard est en poste pour France Services depuis septembre 2021, elle parcourt tout le territoire du Grand Chalon : « nous faisons une expérimentation d’un jeudi, une semaine sur deux jusqu’à fin juin. Il y a la possibilité de recevoir les personnes individuellement, en général c’est plus tourné vers les démarches administratives ou collectivement et là c’est plus de l’information sur les outils numériques, les applications. Nous intervenons à la demande des mairies, des CCAS, des résidences de personnes âgées. ».

Un dispositif mis en place par l’état pour favoriser la cohésion sociale et l’usage du numérique à l’heure où tout devient dématérialisé.

Prochaines permanences les jeudis 2 juin, 16 juin et 30 juin de 13h30 à 16h30 sur inscription au CCAS.

C.Cléaux