Félicitations aux bénévoles du Trail de la Chaume !

Ce sont les mots d'Hélène Porot, la Présidente de l'association les Givrés du Trail, qui a co-organisé le Trail de la Chaume avec l'association sportive du lycée Emiland Gauthey, et qui a tenu a saluer l'engagement des 60 bénévoles présents.

Dimanche, à l'issue du trail, les coureurs ont rendu hommage aux 60 bénévoles, pour la qualité de leur accueil, leur bonne humeur et leur implication. Félicitations auxquelles s'est associée Hélène Porot, la Présidente de l'association les Givrés du Trail, qui a particulièrement apprécié l'investissement des élèves du lycée Emiland Gauthey, « à une époque où il est de plus en plus difficile de pouvoir compter sur le bénévolat. »

Elle a bien sûr aussi chaleureusement remercié le club de foot Givry-Mellecey, qui a tenu la buvette, les parents d'élèves, les enseignants et la direction du lycée Emiland Gauthey, représentée dimanche par Madame Servisol (proviseure) et Madame Demortière, son adjointe.

