Le Centre Hospitalier William Morey inaugure son Unité Centralisée de Reconstitution des chimiothérapies anticancéreuses (UCR)

Jusqu’à plus de 14 000 poches pourront être préparées par an avec un potentiel allant jusqu’à 20 000 préparations. Visite de cette unité de la Pharmacie à Usage Intérieure du pôle médico-technique…

Lundi 23 mai à partir de 11h a eu lieu la visite et l’inauguration de l’UCR du Centre Hospitalier William Morey. Lors de cet événement, on notait la présence d’Alain Gaudrey, Conseiller Départemental et Vice-président en charge de la santé au Grand Chalon représentant André ACCARY, Président du Département de Saône-et-Loire et le Président du Grand Chalon, Sébastien Martin. Accompagné de Mme Sylvie Goux (Cadre de santé au service pharmacie) et encadré par Catherine Renzullo, Docteur en pharmacie et Responsable de l’UCR qui a commenté la visite, le 1er groupe a pu visiter cette unité stérile où les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie travaillent « dans une zone à atmosphère contrôlée avec des équipements de pointe permettant de garantir la sécurité de la préparation pour le patient et la sécurité des manipulateurs. »



Les locaux qui abritent cette unité ont été conçus pour proposer des espaces vitrés et donne vue sur un patio qui apporte de la lumière naturelle. Lors de la visite, Catherine Renzullo a expliqué que le pharmacien reçoit sur ordinateur les prescriptions, une fiche de fabrication est alors éditée. Chaque étape de la préparation est contrôlée, lorsque l’un prépare, l’autre vérifie et valide chaque manipulation ; chaque préparation étant unique. Il y a toujours 3 préparateurs dans le service, tous ont le même niveau de formation. Au total, cette unité regroupe 6 préparateurs en pharmacie et 3 pharmaciens.



« L’objectif était d’avoir 4 postes indépendants, ceux-ci nécessitent des opérations de maintenance assez lourdes », nous informe t-on, « […] Dimensionné pour 14 000 préparations mais avec un potentiel qui peut aller jusqu’à 20 000 préparations. ; le développement de l’immunothérapie augmentant le chiffre de préparations. » Lors de cette visite, on notait la présence de Philippe Dubois, Directeur du Pôle Santé Bourgogne Franche-Comté de la Croix Rouge française et de Thérèse Bessette, responsable du Comité Local de la Ligue contre le Cancer.

Après la visite, étaient prévus les discours du Docteur Philippe DUBOT, Président de la Commission Médicale d’Établissement (CME), Jérôme COUTET, vice-président de la commission médicale d’établissement et Catherine RENZULLO, Docteur en pharmacie ainsi que Gilles PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône. L’investissement total a été de >1,2M€ (Études, travaux, équipements ‘biomédical’, mobilier,...) dont 713.653,79€ de crédits FEDER (Fonds Européen de Développement Régional).

SBR

Pour en savoir plus / historique :

- Ouverture d’une première unité de préparation des chimiothérapie en 2007 dans l’ancien hôpital (environ 5000 préparations par an)

- 2011, transfert du matériel vers le nouvel hôpital dans les nouveaux locaux (environ 10000 poches par an)

- Mai 2021, début des travaux avec transfert de la production dans une unité « mobile » sur le parking du CHWM

- Décembre 2021, ouverture de la nouvelle unité