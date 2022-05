St-Denis-de-Vaux accueille un grand chapiteau pour un spectacle époustouflant avec Denis Lavant et Nikolaus Holz

Info-Chalon était présent lors du montage d’une partie du chapiteau et a rencontré sur place, Fabienne Saint-Arroman, Mairesse de ce magnifique petit village situé à une quinzaine de kilomètres de Chalon-sur-Saône, et deux de ses adjoints.

Du grand spectacle et une volonté d’investir « des petites villes et villages, des cités, des banlieues, des campagnes… […] là où il y a de l’humain, là où l’on vit, où les gens se rassemblent et se retrouvent, et surtout pas là où on fait du théâtre », peut-on lire sur la note d’intention de la Metteuse en scène, Karelle Prugnaud. C’est ainsi que le spectacle ‘Mister Tambourine Man’, programmé par l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, va investir durant deux soirées de suite, les 24 et 25 mai à Saint-Denis-de-Vaux, la place enherbée qui jouxte l’église.

Dans la matinée du lundi 23 mai, le chapiteau a commencé à s’élever grâce à une équipe qui travaille dans la bonne humeur, l’un d’entre eux est équipé d’échasses afin de faciliter ce travail de montage et spécialisé en la matière puisqu’il s’agit de Vincent Molliens. Arnaud Grand, technicien, nous explique les étapes du montage : ‘traçage au sol, pose des piquets (opération qui a nécessité, semble t-il beaucoup de sueur en raison d’un sol très dur), des sangles, ensuite une remorque qui contient le chapiteau vient de positionner au milieu et tout est élevé par le haut (voir photo partie jaune sommet du chapiteau) grâce à des crics, les sangles d’haubanage sont placées et une fois le tout tendu, le montage des côtés peut débuter." Insolite : les loges seront accueillies dans l’église.

Arrivée sur place vers 16h, Fabienne Saint-Arroman a tenu à saluer cette initiative qui fait venir la culture dans cette vallée et crée du lien entre les communes. Après deux années de Covid, cette proposition tombe à point : « C’est une bonne occasion qui se présente pour remobiliser les membres du Conseil Municipal mais cela va au-delà de Saint-Denis-de-Vaux », souligne Bernard Revillot, 2e Adjoint. « Souvent quand on rentre du travail, repartir pour aller voir un spectacle peut être compliqué », explique Fabienne Saint-Arroman, également accompagnée de son 1er Adjoint François Freaux, « C’est la première fois, qu’un spectacle de cette dimension est présenté à Saint-Denis-de-Vaux ».

Les élèves de CM1 et CM2 scolarisés sur la commune iront voir le spectacle le 1er soir encadrés par leur institutrice et accompagnés de leurs parents ; ils auront la chance de pouvoir discuter avec les acteurs également. Chaque soir de spectacle, le food truck ‘ C’est dans la boite’, installé à proximité, proposera de la restauration rapide. ’Le Décaméron des femmes’, une randonnée lecture aura également lieu sur la commune, le mercredi 25 mai à 17h. (Informations : https://www.espace-des-arts.com/lespace-des-arts/productions-tournees-1/coproductions/le-decameron-des-femmes )

Que faire à Saint-Denis-de-Vaux ?

Tout d’abord, aller voir ce spectacle exceptionnel décentralisé. Il reste des places, informations/tarifs/réservations : https://www.espace-des-arts.com/lespace-des-arts/productions-tournees-1/coproductions/mister-tambourine-man-2022

Saint-Denis-de-Vaux est un petit village de 271 âmes « où, il y a de l’élevage et de la viticulture », nous explique Fabienne Saint-Arroman qui est aussi Vice-présidente du Grand Chalon en charge de la Petite enfance. La commune possède également un mur d’escalade agréé, une piste d’envol de parapente et une équipe de gôniots formée il y a plus de 50 ans et dont Bernard Revillot fait partie et qui défile à l’occasion du Carnaval de Chalon-sur-Saône avec un grand char. Celui-ci est réalisé par une quinzaine de personnes et plus de 40 personnes participent à l’événement final.

Beaucoup de jeunes s’installent sur la commune et rénovent des maisons. Saint-Denis-de-Vaux compte également parmi ses administrés, une jeune fille qui pratique le monocycle au niveau Championnat du monde et deux sœurs qui sont à l’éveil gym rythmique à un très bon niveau. La commune possède un Centre de Première Intervention regroupant 12 pompiers dont une femme qui est notamment infirmière, 3/4 sont des jeunes. », nous explique t-on et possède notamment « une grosse réserve d’eau en cas d’incendie ».

Curiosité, Saint-Denis-de-Vaux a une réplique de la grotte de Lourdes, avec un chemin de croix. Au siècle dernier, « de grandes processions y avaient lieu le 15 août et la chaume était noire de monde [...] Le GR7 passe également en haut et la vallée est également très belle lorsqu’on arrive par Jambles ». En attendant, nous vous proposons de découvrir ce très joli village à l’occasion de ‘Mister Tambourine Man’.

