Découvrez le 1er roman de l’auteur chalonnais Lionel Boulet ‘Sarah : Les larmes du corbeau’

Impossible d’évoquer Lionel Boulet sans faire référence à son autobiographie et photo book qui retrace l’itinéraire de ce collectionneur ‘Bruce Lee et moi’, paru en 2015, ouvrage qui reçoit le soutien des proches de l’acteur, également traduit en anglais et dont la 2e édition est sortie en 2019. Succès auprès des fans et des novices, tout comme l’exposition qui sera proposée en septembre 2019 à la Galerie l’Atrium, rue du Pont à Chalon-sur-Saône prévue sur 1 semaine mais qui restera en place 2 mois tant elle est fréquentée ; 3000 personnes feront le déplacement ! Bruce Lee fascine, arrive même à captiver les plus jeunes générations qui découvrent ses films, sa philosophie et l'homme derrière la légende, lui qui meurt tragiquement en pleine gloire.

Pourquoi Lionel Boulet s’est-il accroché à cette légende, au petit Dragon, comme on le surnomme ? Peut-être parce que la perte de son père à 7 ans laisse un vide et un chagrin incommensurables. Il se réfugie dans cette passion et tout ce qui touche le domaine artistique ; un enfant à part et un parcours atypique. Il rencontre un collectionneur qui par amitié lui cède une partie de sa collection pour débuter, il l’étoffe de telle sorte qu’il est aujourd’hui l’un des plus grands collectionneurs sur le sujet.

En 2013, après un accident cardiaque alors qu’il n’a que 34 ans, l’écriture, lorsqu’il se rétablit, s’impose à lui comme une évidence. Bruce Lee, n’a pas eu cette chance, il meurt en 1973 à l’âge de 32 ans, son fils Brandon Lee à 28 ans, accidentellement sur le tournage du film ‘The Crow' en 1993. Tout comme son père, sa mort crée des controverses. Lionel Boulet après son infarctus veut laisser un témoignage, une trace et se lance dans l’écriture d’un ouvrage de 470 pages, format A4 et richement illustré de photos des objets, de documents rares qui composent sa collection et d'une interview inédite ; un travail colossal mais légitime pour le collectionneur connu et reconnu qu’il est, réalisé avec la participation des auteurs et historiens Steve Kerridge et David Tadman.

Intarissable sur le sujet, l’auteur, de son métier webmaster, sillonne les routes pour présenter des expositions, animer des conférences ou encore participer à des conventions. Il y rencontre, entre autres, Taky Kimura, élève et meilleur ami de Bruce Lee. Il doit participer à une émission spéciale et prépare une exposition à Hong Kong à laquelle il renonce malheureusement suivant les conseils du neveu de l’acteur qui l’informe que les conteneurs, censés transporter les objets de la collection, ne sont pas sûrs. C8 (Direct 8 à l'époque) lui consacre un documentaire lorsqu’il part à Rome sur les traces de son idole qui avait tourné là-bas une partie de son film ‘La fureur du Dragon’.

En 2020, il concrétise un rêve qu’il avait en tête depuis 30 ans : écrire un roman. ‘Sarah : les larmes du corbeau’ est un thriller de 130 pages, un drame avec un soupçon de fantastique et inspiré du film ‘The Crow’, réalisé par Alex Proyas et tiré des Comics de James O’Barr qui l’a énormément marqué lorsqu’il était adolescent, de par son univers mais aussi parce qu’il touchait à son monde sensible. ‘Sarah : les larmes du corbeau’ se veut être la suite de ce film, bien qu'il ne soit pas nécessaire de l'avoir vu, mais son retournement de situation peut vous y inciter.

Paru fin 2019, traduit en italien, en anglais et bientôt en espagnol, ce roman publié en autoédition se vend pour l’heure plus aux Etats-Unis qu’en France. « J’ai voulu développer cette histoire à travers mon vécu. Rochelle Davis, l'actrice qui joue la petite fille dans le film ‘The Crow’ m’y a poussé tout comme d'autres acteurs du film, dont un en particulier qui a même participé activement à la traduction américaine du livre », nous confie Lionel Boulet qui avance sur son prochain roman ‘Next’, un thriller psychologique et horrifique.

La séance de dédicaces aura lieu samedi 28 mai, de 18h à 23h, au bar-brasserie TOQU’ART, 30 quai Ste Marie à Chalon-sur-Saône.

SBR