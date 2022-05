Finales des Championnats de France Juniors de natation : Déjà 2 titres pour la nageuse internationale Justine Delmas et pour le nageur Yohan Airaud

A l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône du 24 au 29 mai de 17h30 à 19h30

Du mardi 24 mai au dimanche 29 mai de 17 heures 30 à 19 heures 30, se déroulent à l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône, les Finales des Championnats de France Juniors de natation en présence de Gilles Sezionale, Président de la Fédération Française de Natation et Patrick TRIOEN, Président du Cercle Nautique Chalonnais et des membres de son Comité Directeur.

Sur place, sont présents 274 nageuses et 287 nageurs représentants 195 structures. 2272 départs de courses individuelles et 80 de relais sont prévus. Cette compétition nationale permettra aux nageuses et nageurs qualifiés, d’accéder au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne mais aussi aux Championnats d’Europe Juniors et aux Championnats du Monde Juniors.

Info-chalon était présent mardi 24 mai à partir de 17 heures 30 pour le sacre des 1ères nageuses et 1ers nageurs qui ont été sacrés ‘Champion de France’ après les premières finales disputées.

Des athlètes sont déjà à féliciter :

Yohan Airaud de l’Olympic Nice Natation qui remporte déjà deux titres de Champion de France aux 50 mètres dos messieurs Juniors 3-4 et aux 50 mètres papillon messieurs juniors 3-4

La nageuse internationale Justine DELMAS de CNO Saint-Germain-en-Laye qui remporte déjà deux titres de champion de France aux 400 mètres 4 nages dames Juniors 3-4 et aux 50 mètres brasse dames juniors 3-4.

Podiums des Championnats de France juniors 2022

400 mètres 4 nages dames Juniors 1-2 (finale A) :

1er Félicia Bouceiro ASM Chamalières Natation 2ème Andréa Nicolas stade Olympique Chambéry 3ème Lola Le Contellec club de natation de Sassenage

400 mètres 4 nages dames Juniors 3-4 (finale A)

1er Justine Delmas CNO Saint-Germain-en-Laye 2ème Léa Musser AC Molsheim Mutzig 3ème Mélanie Lenoir CN Melun Val de Seine

50 mètres dos messieurs Juniors 1-2 (finale A)

1er Neil Viard Clamart Natation 92 2ème Marko Karadzic Clamart Natation 92 3ème Angel Exposito Natation Villefranche en beaujolais

50 mètres dos messieurs Juniors 3-4 (finale A)

1er Yohan Airaud Olympic Nice Natation 2ème Simon Clusman Lille Métropole Natation 3ème Lysander Osman Montpellier Paillade Natation

100 mètres nage libre dames juniors 1-2 (finale A)

1er Albane Cachot Dauphins Toulouse OEC 2ème Maeline Bessard Natation Villefranche en beaujolais 3ème Malou Douillard Dumbea Natation

100 mètres nage libre dames juniors 3-4 (finale A)

1er Mary-Ambre Moluh US Créteil Natation 2ème Emmy Preiter SN Metz 3ème Melora Trompette CN Ozoir-la-Ferrière

400 mètres nage libre messieurs juniors 1-2 (finale A)

1er Raphaël Blamart Charleville-Mézières Natation 2ème Valentin Trevillot ASPTT Montpellier 3ème Emile Mesmacque Lille Métropole Natation

400 mètres nage libre messieurs juniors 3-4 (finale A)

1er Tom Henrionnet U.S Toul 2ème Enzo Teule CNO Saint-Germain-en-Laye 3ème Samy Ferchichi AAS Sarcelles Natation 95

50 mètres brasse dames juniors 1-2 (finale A)

1er Carla Marino SCA 2000 Evry 2ème Chloé Picon ASM Chamalières Natation 3ème Chloé Lombardo Natation Hochfelden

50 mètres brasse dames juniors 3-4 (finale A)

1er Justine Delmas CNO Saint-Germain-en-Laye 2ème Lou Hermel Amiens Métropole Natation 3ème Dounia Chaar Auxerre Aquatic club

50 mètres papillon messieurs juniors 1-2 (finale A)

1er Ethan Dumesnil Dumbea Natation 2ème Falemana Lopez CN Marseille 3ème Alexandre Philipps RC Bron Décines Natation

50 mètres papillon messieurs juniors 3-4 (finale A)

1er Yohan Airaud Olympic Nice Natation 2ème Clarence Bernabe Canet 66 Natation 3ème Benjamin Chateigner CN Marseille

800 mètres nage libre dame juniors 1-2 (Meilleure série)

1er Alice Roux CN Niort 2ème Lilou Latreille Charleville-Mézières Natation 3ème Maeva Soldermann Dauphins de Saint-Louis

800 mètres nage libre dame juniors 3-4 (Meilleure série)

1er Valentine Leclercq Natation Villefranche en beaujolais 2ème Maëllys Claudic-Tcha Angers Natation 3ème Liberty-Belle Horter Mulhouse ON

(Pour information 1-2 représente 1 à 2 années de juniors et 3-4, de 3 à 4 années de juniors)

Clin d'oeil aux officiels

Lors de cet événement, on notait la présence de Paul Charles de l’O.M.S

