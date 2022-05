Finales des Championnats de France Juniors de natation : 3ème titre de Champion de France pour le nageur Yohan Airaud

L’interview de Yohan Airaud, les classements et le photoreportage info-chalon.com

Depuis le mardi 24 mai jusqu’au dimanche 29 mai de 17 heures 30 à 19 heures 30, se déroulent à l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône, les Finales des Championnats de France Juniors de natation. Info-chalon était présent mercredi 25 mai à partir de 17 heures 30 pour le sacre des nageuses et nageurs qui ont été ‘Champion de France’ après les finales disputées.

Des finales qui se déroulaient en présence de Dominique Melin, Vice-président en charge des Sports au Grand Chalon, de Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports, de Gilles Vechambre, Directeur des sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon, de Gilles Sezionale, Président de la Fédération Française de Natation et Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais et des membres de son Comité Directeur...

Pour ces Championnats de France, un athlète est à féliciter particulièrement, c’est Yohan Airaud de l’Olympic Nice Natation qui a remporté deux titres de Champion de France hier aux 50 mètres dos messieurs Juniors 3-4 et aux 50 mètres papillon messieurs juniors 3-4 et un nouveau aujourd’hui aux 200 mètres 4 nages messieurs juniors 3-4.

Yohan Airaud de l’Olympic Nice Natation confiait à info-chalon.com : « Là, pour l’instant je suis juste en train de garder mes titres de cet hiver mais je dois dire que le titre du 200 mètres 4 nages, ce n’était pas la même chose, il a fallut vraiment que j’aille le chercher. Demain, j’ai le 100 papillon où le pars largement favori mais vu les jeunes qui arrivent derrière, je pense qu’il va falloir tout donner car cela ne vas pas être du gâteau quand même. Sinon je ne me suis pas fixé un nombre de titre même si je pars pour un 4ème en espérant celui de demain […] Mais je ne suis pas parti dans l’idée d’avoir des titres mais plutôt la qualification pour le Championnat du Monde Juniors et j’ai raté la qualif de pas grand-chose, c’est dommage. Après il faut être honnête, un titre de Champion de France c’est toujours gratifiant ! ».

Saluons aussi les performances de trois athlètes qui remportent deux titres de Champion de France : Félicia Bouceiro de l’ASM Chamalières Natation, aux 400 mètres 4 nages et 200 mètres papillon catégorie 1-2, Mary-Ambre Moluh de l’US Créteil Natation, aux 100 mètres nage libre et 100 mètres dos catégorie 3-4 et chez les garçons Raphaël Blamart de Charleville-Mezières Natation, aux 400 mètres 4 nages et 200 mètres 4 nages catégorie 1-2

Podiums des Championnats de France juniors 2022 (mercredi 25/05)

100 mètres brasse messieurs juniors 1-2 (finale A)

1er Tim Gigante Chassieu Natation 2ème Neil Viard Clamart Natation 92 3ème Sébastien Capogna Triathlon romanais Peageois

100 mètres brasse messieurs juniors 3-4 (finale A)

1er Lubin Viano Natation Villefranche en Beaujolais 2ème Maxime Luquet EN Caen 3ème Henri Bonnault Racing Club de France

100 mètres dos dames Juniors 1-2 (finale A)

1er Lucine Allart Moreil Natation 2ème Albane Cachot Dauphins toulouse 3ème Gabriela Simon Nantes Natation

100 mètres dos dames Juniors 3-4 (finale A)

1er Mary-Ambre Moluh US Créteil Natation 2ème Melora Trompette C.N Ozoir-la-Ferrière 3ème Manon Domingeon Natation Villefranche-en-Beaujolais

100 mètres nage libre messieurs juniors 1-2 (finale A)

1er Falemana Lopez C.N Marseille 2ème Ethan Dumesnil Dumbea Natation 3ème Alexandre Chalendar Stade Français Courbevoie

100 mètres nage libre messieurs juniors 3-4 (finale A)

1er Mattéo Robba CN Antibes 2ème Benjamin Chateigner CN Marseille 3ème John-William Dabin Amiens Métropole Natation

1500 mètres nage libre messieurs juniors 1-2 (Meilleure série)

1er Nathan Cabut Ardennes Rives de Meuse Natation 2ème Valentin Trevillot ASPTT Montpellier 3ème Emile Mesmacque Lille Métropole Natation

1500 mètres nage libre messieurs juniors 3-4 (Meilleure série)

1er Simon Barbieux Lille Métropole Natation 2ème Enzo Teule CNO Saint-Germain-en-Laye 3ème Samy Ferchichi AAS Sarcelles Natation 95

200 mètres papillon dames juniors 1-2 (finale A)

1er Félicia Bouceiro ASM Chamalières Natation 2ème Lilia Zai ASM Chamalières Natation 3ème Thais Grech CN Antibes

200 mètres papillon dames juniors 3-4 (finale A)

1er Tabatha Avetand Dauphins Toulouse OEC 2ème Lucie Delmas CNO Saint-Germain-en-Laye 3ème Margot Sellin C Vikings de Rouen

200 mètres 4 nages messieurs juniors 1-2 (finale A)

1er Raphaël Blamart Charleville-Mezières Natation 2ème Noah Juge Martigues Natation 3ème Neil Viard Clamart Natation 92

200 mètres 4 nages messieurs juniors 3-4 (finale A)

1er Yohan Airaud Olympic Nice Natation 2ème John-William Dabin Amiens Métropole Natation 3ème Merlin Ficher C N Vouziers

(Pour information 1-2 représente 1 à 2 années de juniors et 3-4, de 3 à 4 années de juniors)

Clin d’œil aux licenciés du Centre Nautique Chalonnais qui ont participé aux finales :

Laura-Blanca Nemeth 2ème du 200 mètres papillon de la finale B (cat 3-4)

Roméo-César Fadda Sauvageot qui termine 5ème du 100 mètres nage libre finale A (cat 1-2)

Alix Predine aux 100 mètres dos qui finit 7ème de la finale B (cat 3-4)

Clin d’œil à la table de marque

Aux responsables des Sports de Chalon et du Grand Chalon

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B