Accord des communes de Dracy-le-Fort et Givry sur l'évacuation des eaux de pluie de la rue de Dracy

Durant les travaux en cours, la municipalité givrotine s'est aperçu que la rue de Dracy présentait un profil en long, avec une pente en direction de Dracy-le-Fort, et que les eaux de ruissellement s'écoulaient dans un exutoire peu profond, situé sur la commune de Givry.

Après études, la Direction de l'Eau et de l'assainissement du Grand Chalon a proposé de déplacer cet exutoire sur le côté opposé de la chaussée, où la configuration des lieux permet une gestion des eaux par infiltration et ruissellement en terrain naturel. La parcelle concernée se situant sur le territoire de la commune de Dracy-le-Fort, plus précisément dans le parc attenant à la salle polyvalente, ce sujet a été abordé lors du Conseil municipal dracysien du 14 avril 2022, qui a accepté la création d'un puits perdu et d'une servitude de passage, au profit de la commune de Givry.



Sébastien Ragot, Maire de Givry et Olivier Grosjean, Maire de Dracy-le-Fort, se sont rencontrés mercredi matin en Maire de Givry, pour signer la convention, qui permettra de gérer l'évacuation des eaux de ruissellement, dans une démarche éco-responsable, dont le coût sera subventionné à hauteur de 50% par l'Agence de l'eau.

Photos Mairie de Givry