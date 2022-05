BASKET (ProB) - L'Elan Chalon succombe à Blois et dit Adieu à son retour en Pro A

Après une saison sportive bien compliquée, le dernier espoir de l'Elan était d'aller chercher la place offerte par les Play Off...

Les ambitions puis les espoirs de remonter en championnat Elite dès la première année étaient dans les têtes au début de la saison. Des ambitions bien rapidement échaudées au regard des résultats sportifs tout au long de la saison sportive. L'heure va être à reprendre le chemin du travail et de la reconstruction, de revenir à l'humilité et à l'apaisement pour reconstruire des pratiques sportives solides et ambitieuses. Ne cachons pas que des heures douloureuses sont au rendez-vous même si l'Elan Chalon sait pouvoir compter sur un grand nombre de ses partenaires, notamment collectivités locales, qui seront bien évidemment au rendez-vous.

En s'inclinant sur le parquet de Blois sur le score de 83 à 93, l'Elan Chalon dit Adieu à son retour en Elite. Une de traversée du désert qui s'annonce bien plus longue qu'espérée. Allez place à la reprise en main sur des bases saines et ambitieuses !

Laurent Guillaumé