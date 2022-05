Le Rotary Chalon Bourgogne Niépce vous donne rendez-vous les 4 et 5 juin à Verdun-sur-le-Doubs pour son 4e Millésime Auto

Le Millésime Auto est de retour à Verdun-sur-le Doubs les samedi 4 et dimanche 5 juin prochains. Pour une quatrième édition qui s’annonce d’ores et déjà comme l’événement de la Pentecôte à ne pas manquer.

Au profit de la Ligue contre le Cancer

Ce rassemblement de véhicules anciens est organisé depuis 2018 par le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce, en partenariat avec la Communauté de communes Saône Doubs Bresse, la commune de Verdun-sur-le Doubs, l’Office de tourisme Saône Doubs Bresse et le Crédit Agricole. Grâce aux succès remportés en 2018, 2019 et 2021 par le Millésime Auto, le club service chalonnais a remis déjà près de 10 000 euros de dons au comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le Cancer. En 2020 l’action avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. A la date prévue, la France était en plein premier confinement.

Franchir la barre des 500 véhicules

En 2021, après cette interruption d’un an et en dépit des contraintes d’organisation, liées à la crise sanitaire qui perdurait, plus de 350 véhicules (voitures, motos, tracteurs, camions, caravanes...) avaient envahi deux jours durant la grande place de la mairie de Verdun-sur-le-Doubs, occasionnant la venue de plusieurs milliers de visiteurs. « Notre événement grossit d’année en année et nous espérons bien dépasser en 2022 la barre des 500 véhicules » nous a confié un des organisateurs.

Pour cela, tous les propriétaires et toutes les associations de véhicules anciens sont bien évidemment les bienvenus. Il vous suffit de vous inscrire de préférence sur le site internet suivant : http://www.millesimeauto71.org ou sinon, à votre convenance, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] , par téléphone au 03.85.91.87.52. ou au 06.21.60.31.88. et enfin par courrier à l’adresse suivante : Office de tourisme Saône Doubs Bresse, 11 rue de Beaune, 71350 Verdun-sur-le-Doubs. L’accueil se fera à partir de 11 heures le samedi et à partir de 9 heures le dimanche. Le placement des véhicules s’effectuera par ordre d’arrivée sur le site.

Un village vintage et des animations

Et ce n’est pas tout, afin que le rendez-vous soit encore plus réussi, il y aura un village vintage avec des expositions ainsi que des animations dansantes et musicales, sans oublier un pôle restauration et buvette.

L’accès sera gratuit. Les visiteurs sont donc attendus nombreux le 4 juin de 12 heures à 18 heures et le 5 juin de 10 heures à 18 heures.

Gabriel-Henri THEULOT