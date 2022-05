AVIS DE DECES - Monsieur Christian RODIER

CHAGNY



Sylvain et Elisabeth,

Séverine,

Laétitia et Franck,

ses enfants ;

Clara, Luka, Océane, Anaëlle, Ninon, Enzo,

Nolan, Marley,

ses petits-enfants ;

Patrice, son frère ;

et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christian RODIER

survenu le 23 mai 2022,

à l'âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 27 mai 2022 à 15 heures, en l'église de Chagny.