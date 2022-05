2 équipes du club Chalon Fémina étaient présentes aux Championnats de France de gymnastique.

Le clin d’œil info-chalon.com

Le week-end du 13 au 15 mai, le club Chalon Fémina était présent aux championnats de France Fédérale A à Rouen.

L'équipe 10/11 ans composée de Lyna Baudot, Evélie Guigon, Sara Elmoutardi, Marwa Ouchem et Lucie Mba Ondo termine 10ème tandis que l'équipe 14 ans et + composée de Candyce Baudot, Elisa Percherancier, Justine Regnault, Céleste Garnier et Louane Lebeault termine à la 12ème place.

Le club chalonnais est très fier d'avoir pu emmener 2 équipes sur 3 aux Championnats de France, remercie également son juge arbitre Virginie et les nombreux supporters ayant fait le déplacement ainsi que ses deux entraineurs Laure et Pauline.

J.P.B