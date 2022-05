Inauguration des réaménagements du clos Dumas du club de L’ABC PTT (Boules lyonnaises des Charreaux)

Les discours de la présidente Nicole Lepeu, du Maire Gilles Platret et le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 27 mai à 18 heures, sur le clos Dumas (Boules Lyonnaise des Charreaux) jouxtant la rue Fourier à Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie d’inauguration concernant le réaménagement du clos effectué par les services de la Mairie et des licenciés du club, en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, de Serge Rosinoff, Conseiller Municipal chargé de Mission de la mémoire et du monde patriotique, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargé de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Nicole Lepeu, Présidente du club de la boule Lyonnaise des charreaux et d’une trentaine de licenciés du club.

Nicole Lepeu, présidente depuis 12 ans au sein du club, était très contente des réaménagements du clos qui ont concerné principalement, la mise au norme et la réfection des jeux, la clôture jouxtant la rue Fourier, le bardage du chalet (pour lutter contre la pluie) ainsi que des nouveaux portes boules ; une présidente heureuse qui remerciait aussi chaleureusement ses sponsors Fabrice Salome (commerçant non sédentaire) et Johan Pinheiro (Directeur de HK Expertise) pour une dotation de sweats aux licenciés du club.

Nicole Lepeu : «Je me réjouis aujourd’hui de vous avoir parmi nous pour ce petit cocktail organisé pour remercier la municipalité pour tous les travaux qu’ils ont engagé au Clos. Concernant ces travaux, il s’agit du bardage de notre chalet côté pluie, les terrains qui ont été remis en forme de ce côté comme de l’autre côté du chalet, le remplacement de la clôture côté de la rue Fourier ainsi que les reposes boules qui dû être refait par l’un de nos sociétaires qui travaille également au service des sports de la Ville de Chalon. Je voulais remercier aussi Monsieur le Maire d’être présent, messieurs et madame les conseillers Municipaux Délégués aux sports ainsi que nos sponsors qui tout au long de l’année nous aident un petit peu financièrement, comme Fabrice Salom, commerçant non sédentaire et Johan Pinheiro (Directeur de HK Expertise) pour l’achat de sweats aux licenciés du club. Je voulais vous dire que ce clos qui a été réaménagé, on en est tous très contents et très fiers et surtout, qu’il a été réaménagé dans le contexte d’un grand réaménagement de ce quartier des charreaux [...] En effet, nous faisons partie des charreaux depuis 1935, notre association est une vieille dame de 87 ans, puisqu’elle a été déclarée à la sous-préfecture le 25 mars 1935 et qu’elle a toujours fait partie de ce quartier des charreaux et qu’on lui est fidèle car on est encore tous là. Nous sommes actuellement 46 licenciés cette année […] et ils sont tous fiers d’être dans ce clos qui est très bien entretenu et pour lequel on a beaucoup de félicitations par les joueurs qui viennent de l’extérieur parce que l’on organise des concours mais aussi par les passants. Je vous remercie ! ».

Gilles Platret : «Mesdames, messieurs, Madame la Présidente, un petit mot après ces gentilles éloges. Je vous remercie d’avoir pris cette initiative de cette cérémonie amicale, c’est bien dans l’esprit du club au demeurant et sachez que cela nous fait très plaisir tout comme les élus qui sont là. Alors oui, on a investi et j’ai repris les chiffres quand même car quand on fait un réaménagement, c’est toujours avec l’argent du contribuable et j’aime bien rendre compte de l’argent qui a été utilisé et dépensé. Effectivement, concernant les travaux qui ont été effectués sur 2 années, la réfection des terrain qui a été réalisée par la société Eiffage a coûté 30 000 euros, la fourniture et la pose des nouvelles clôture réalisée par l’entreprise Noblot a coûté 10 000 euros , la confection des poses porte-boules a coûté 1500 euros, et de la remise en peinture aussi par vous, puisque l’association a également participé à la rénovation[…] Je trouve qu’ici, il est bien employé parce qu’effectivement il y a un club qui tient bon […] Il faut continuer à vous faire connaitre, à accueillir comme vous le faites pour qu’on arrive à retrouver si possible un niveau d’avant pandémie. C’est un vrai enjeu car Chalon est une ville sportive avec des labels qui le montre et qui a un niveau d’équipements important et cela date depuis très longtemps car la ville a toujours été en partenariat à côté des clubs pour investir, rénover et d’ailleurs on va continuer ensemble[…] Néanmoins, c’est un investissement permanent car il faut toujours que l’on arrive à entretenir, c’est un vrai enjeu car on a un niveau d’équipement sportif qui est très important dans cette ville et dans tous les sports[…] Comme vous le savez la pratique amène toujours des nouveaux besoins, en tous cas on reste à vos côtés et on est très heureux de cette réception, de cette initiative que vous avez prise et puis oui, c’est vrai, la ville investit pas mal sur les charreaux parce que c’est un quartier qui le mérite tout simplement[…] C’est un quartier, je crois où il fait bon vivre, où des besoins d’investissements se faisaient jour. Merci beaucoup, je vous souhaite juste de continuer le plus longtemps possible dans cet état d’esprit là avec une présidente qui est juste super dans les relations qu’elle a avec tout le monde. Merci beaucoup et vive le club, vive les boules et vive le sport à Chalon ! ».

S’en suivait une collation autour d’un petit buffet réalisé par les licenciés du club.

