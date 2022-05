Législatives 2022 : Opération de tractage pour la NUPES aux Aubépins

Une opération de tractage organisée par les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES), a eu lieu hier matin dans le quartier. Plus de détails avec Info Chalon.

À l'initiative d'Éric Riboulet, le candidat de la NUPES pour la 5ème circonscription de Saône-et-Loire aux élections législatives qui auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022, une opération de tractage a eu lieu aux Aubépins ce samedi 28 mai, de 10 heures à 12 heures.

Si le jeudi de l'Ascencion à Saint-Marcel lors d'un pique-nique, a eu lieu des échanges au cours desquels le candidat a plaidé «pour une justice plus égalitaire et plus efficace afin de répondre aux attentes des Français», celui-ci continue sa campagne.

Ainsi, Éric Riboulet vous donne rendez-vous :

➤ le 30 mai à 19 heures 30 à la Salle Communale - Le Bourg de Sassangy

➤ le 3 Juin à 19 heures au Pôle associatif J de la Fontaine (salle 1), 12 rue Jean Bouveri, à Montchanin

➤ le 7 Juin à 19 heures 30 à la Salle des fêtes des Charreaux, 18 rue Fourier, à Chalon-sur-Saône

➤ le 9 Juin à 19 heures 30 au Syndicat des mineurs, 43 avenue Jean Jaurès, à Montceau-les-Mines

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati