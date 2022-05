Vif succès pour la brocante-marché aux puces organisé par le Comité de quartier Saint Cosme-Bellevue

Plus de 80 exposants présents !

Avec plus de 80 exposants (dont certains venaient de Côte d’Or, du Rhône…) et un grand nombre de visiteurs, on peut dire que la Présidente Josée Leguery et la Conseillère Communautaire Solange Dorey pouvait être satisfaite du marché aux puces mis en place ce samedi 28 mai dans les allées du parc du Conservatoire du Grand Chalon.

Cet événement visait à récolter des fonds à destination des personnes âgées… (activités, sorties et + de 400 colis de Noël).

Le photoreportage infochalon.com

J.P.B