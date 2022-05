A Saint Rémy, c’était l’heure des récompenses pour les élèves des écoles qui ont le plus utilisé les mobilités douces pour le challenge mai à vélo.

Dans le cadre du challenge mai à vélo, Florence Plissonnier maire de St Rémy, Brigitte Martin adjointe aux affaires scolaires et Mathieu Penel, chargé de mission éco-mobilité, ont fait le tour des trois écoles de la commune, le mardi 24 mai, pour remettre les lots aux élèves qui ont utilisé le plus possible un autre moyen de transport que la voiture.

Mathieu Penel a donné les résultats :

La classe gagnante est celle de CM2 de l’école Ruisseau Mauguet.

La classe de CM1/CM2 de la même école termine 2ème et c’est la meilleure classe éco-mobilité sur les 16 avec un taux de 83% qui ne sont pas venus en voiture.

Les CP/CE1 de l’école Henri Clément ont utilisé le vélo à hauteur de 47% et 39% des CM1/CM2 de l’école Lucie Aubrac sont venus en vélo.

Comme l’évoquait Madame le maire, « il ne suffit pas de le faire pendant le challenge mais il faut continuer après ».

Une belle participation des enfants pour montrer aux adultes que rien n’est impossible.

C.Cléaux