COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - La situation sanitaire s’améliore franchement

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 27 mai 2022 :

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

La situation sanitaire s’améliore : accélérer le recul du virus !

Les indicateurs continuent d’évoluer favorablement en Bourgogne-Franche-Comté, où contaminations et hospitalisations poursuivent leur repli. Week-end prolongé, rassemblements familiaux, loisirs : n’oublions pas pour autant nos réflexes de prévention, en particulier pour protéger les plus fragiles.



Avec un taux d’incidence en population générale de l’ordre de 200 cas pour 100 000 habitants, la Bourgogne-Franche-Comté se classe désormais en-dessous de la moyenne nationale (233 cas pour 100 000 habitants) et la circulation de la COVID-19 a poursuivi sa diminution ces 7 derniers jours.

Bien qu’en recul, le taux de positivité des tests, encore au-dessus de 15%, est néanmoins 3 fois supérieur au seuil d’attention et montre que le virus reste une réalité en tous points du territoire.

La baisse de la circulation du virus s’accompagne d’une décroissance linéaire du nombre quotidien de nouvelles admissions comme du nombre de lits occupés dans les établissements hospitaliers de la région.

Pour autant, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté en appelle au maintien des réflexes de vigilance de l’ensemble de la population, notamment en cette période de congé où activités de loisirs, retrouvailles familiales et amicales impliquent bien souvent des rassemblements.

Le masque est toujours recommandé dans les situations de grande promiscuité :

-dans les lieux clos et mal ventilés, en particulier en présence des personnes fragiles,

-pour les personnes symptomatiques et les cas positifs, jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.

Côté vaccination, l’Agence Régionale de Santé encourage les plus de 60 ans à faire leur deuxième rappel chez leur professionnel de santé de proximité.

Le bilan de l’épidémie en Bourgogne-Franche-Comté s’établit ce 27 mai 2022 à 6 447 décès en établissements de santé ; 2 496 en établissements médico-sociaux.