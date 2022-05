Journée pratique à la sécurité routière dans les écoles primaires de Châtenoy le Royal.

Tous les élèves des écoles primaires de Châtenoy le Royal ont suivi une formation théorique pour les sensibiliser à la sécurité routière. Ils ont complété cette sensibilisation par un stage pratique sur la manière de se déplacer en vélo.

Valéry, Nicolas, Olivier les policiers municipaux leur ont enseigné les gestes de bonne conduite à vélo, comment appréhender et signaler un changement de direction, un tourne à gauche, comment maitriser son 2 roues en les faisant slalomer autour de quilles…, et la réglementation concernant leur vélo. De son côté, Saïd s’occupait de la partie entretien et réparation des vélos. Ils ont appris les notions de base pour bien connaitre leur vélo, ses équipements et ceux du cycliste. Léogadie de l'ERJ avait en charge de noter les appréciations données par les policiers.

Pas toujours évident pour les élèves de réaliser ces tests pourtant nécessaires pour leur sécurité lors des futurs déplacements entre le domicile et les écoles, le collège ou tout simplement pour des déplacements loisirs.

Les objectifs principaux sont d’agir dans le champ de la sécurité routière sur les comportements cyclistes et d’avoir une attitude citoyenne sur la route.

C.Cléaux