Il circulait sur l'A6 avec 50 000 cartouches de cigarette... il termine à la barre du tribunal de Chalon

50 000 cartouches de cigarettes de contrebande

C’est le montant de l’amende que réclament les douanes à un chauffeur routier d’origine moldave (eh oui, c’est pas un espagnol, ça change, mais c’est comme changer de formes de pâtes au repas, c’est des toujours pâtes sauf que c’est carré au lieu d’être rond), contrôlé à l’aube sur l’A6 le 24 mai dernier. Son chargement : 50 000 cartouches de cigarettes, soit 10 tonnes de tabac. Les douaniers soupçonnent un trafic, sur la base des identifiants qui ne sont pas dans les clous. Des photos des cartouches sont envoyées au chef du service de prévention du commerce illicite chez Philip Morris International*. Cartouches de Marlboro Gold et Red, et des Rothmans. L’expert confirme : ce sont des cigarettes de contrebande.

Une société polonaise de transport

Le chauffeur est seul, placé d’abord en retenue douanière puis en garde à vue puis en détention provisoire. 5 jours de prison, déjà, c’est fou comme le temps passe vite. Il est jugé en comparution immédiate ce lundi 30 mai. Il vit habituellement en Moldavie, avec sa femme et ses enfants. Il a travaillé 5 ans en Espagne, et désormais se rend en Belgique pour bosser. Le 21 mai dernier, il va à Bruxelles pour une promesse d’embauche, dit-il. Il y retrouve un ami qui lui présente « monsieur Derek ». Dommage, ce n’est pas Ricky Gervais, c’est seulement le patron d’une société polonaise de transport dont un des chauffeurs est défaillant, il faut donc le remplacer. Deal.

« Ils m’ont utilisé »

Le chauffeur moldave récupère le poids lourd, explique la présidente Verger pour les juges assesseurs, sur un parking. La remorque est scellée avec un plomb, il ne peut donc pas, dit-il, voir le chargement. « Et vous n’avez pas trouvé un peu suspect, lui demande la présidente, qu’on vous fasse travailler sans contrat et sans vous montrer le chargement ? » Le prévenu pense s’être fait avoir. « Ils m’ont utilisé. » Maître Lopez le plaidera pour lui : « Il a été abusé », « un homme objet, jetable, interchangeable ».

Dans les cigarettes de contrebande, « de l’arsenic, du plastique, des déjections d’animaux »

La représentante des douanes présente à l’audience n’est pas de cet avis, là vice-procureur non plus. La première demande une amende de 5 210 000 euros ainsi que la confiscation, au profit des douanes, de l’ensemble routier. « 14 à 17 % de la consommation de tabac en France, provient du trafic »précise-t-elle. La seconde estime que « Monsieur a accepté en toute connaissance de cause d’être complice. De surcroît, madame Saenz Cobo explique que si les cigarettes légalement mises sur le marché sont bourrées de substances toxiques (elle ne le dit pas avec ces mots-là), eh bien les cigarettes de contrebande sont pires : « On y trouve encore plus de métaux lourds, de l’arsenic, du plastique, des déjections d’animaux. »

Rien n’est dans les clous

Le camion, parti d’Anvers, se rendait à Lyon-Corbas. Un trajet d’une dizaine d’heures, mais le chauffeur ne devait faire aucune pause... La présidente tique. Décidément, rien n’est dans les clous. Le parquet requiert une peine de 15 mois de prison avec maintien de détention. « Le punir sévèrement, c’est mettre un coup de pied dans l’écume d’une vague » plaide opportunément Clément Lopez. L’avocat demande « une peine adaptée aux faits. Cet homme a conduit quelques centaines de km sans avoir pu vérifier son chargement, pour le montant d’un RSA. »

Prison et une amende supercalifragilisticexpialidocieuse

Le tribunal déclare le chauffeur moldave coupable, le condamne à la peine de 15 mois de prison, ordonne son maintien en détention. Le condamne à une amende de 5,2 millions d’euros (dont les douanes françaises ne verront évidemment jamais la couleur), et ordonne la confiscation de l’ensemble routier.

FSA

*Philipe Morris International, c’est 50 usines, près de 80 000 employés dans le monde, des milliards de cigarettes vendues et une angélique fondation « pour un monde sans fumée », que l’OMS décrit comme « une façade de l’industrie du tabac ».