Les ovations du public pour l’orchestre à plectres interrégional Mandolinissimo en concert à Chalon

Quelle chance pour tous les amoureux d’instruments à plectre que comptent Chalon et la région ! En ce troisième dimanche de mai Mandolinissimo avait choisi la cité de Niépce, et plus précisément l’église Saint-Pierre, pour donner le premier concert de sa courte existence.

Fondé en juin 2020, Mandolinissimo, dénommé jusqu’à peu ensemble de Burgondie, est le seul orchestre à plectres de l’interrégion et est composé d’une quarantaine de musiciens, venus de tous horizons.

Un premier concert...

Depuis deux ans il n’avait pas encore pu se produire. La faute à la pandémie de Covid 19 et aux conséquences en découlant. C’est désormais chose faite et de quelle manière. Les ovations du public, venu nombreux, ne se sont pas faites attendre. Un public sous le charme, qui a manifesté son enthousiasme par de longs applaudissements en phase avec la qualité de la prestation. L’orchestre, constitué de mandolines, de mandoles, de guitares et de contrebasses, a littéralement envoûté son auditoire à travers un programme éclectique, choisi pour la circonstance par sa directrice artistique Natalia Korsak.

Ayant laissé sa baguette au maestro Francesco Civitareale, la mandoliniste et domriste biélorusse, au talent confirmé et reconnu, a su mettre sa virtuosité et sa sensibilité au service d’un répertoire classique avec le concerto grosso opus 3 n°6 de Francesco Géminiani, compositeur italien de l’époque baroque, mais également slave avec une rhapsodie et une czardas du Russe Alexander Tsygankov. Des instants privilégiés qui n’ont fait qu’accentuer la qualité musicale du concert. De la délicatesse à la dextérité et à la virtuosité, il n’y a qu’un pas pour Natalia Korsak, ancienne soliste de la Philharmonie Nationale de Biélorussie.

Une première direction...

L’assistance a vécu un grand moment musical, teinté d’émotion, lorsque Francesco Civitareale, venu spécialement des Abruzzes, a dirigé pour la première fois une de ses œuvres, La légende d’Ulysse. Cette pièce signe la force que chacun d’entre nous doit trouver pour poursuivre sa route avec optimisme. La musique s’assimile à un voyage en bateau, au gré des vagues et de la houle.

Au programme figuraient aussi des compositions plus légères mais non moins rythmées, avec trois pièces andines colombiennes que l’on doit à Fernando Leon.

Au premier rang des spectateurs on a reconnu Dominique Rougeron, conseillère municipale, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, ainsi que Gérard Hochard, président d’honneur, représentant Steve Paczek, président de la fédération Musicale de Saône-et-Loire - Confédération Musicale de France Saône-et-Loire.

Mandolinissimo et son habituelle cheffe Natalia Korsak reviendront dans notre département à l’automne prochain. A l’issue d’un week-end de répétitions ils donneront un concert le dimanche 17 octobre à Sancé, près de Mâcon.

Gabriel-Henri THEULOT