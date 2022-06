LOCATION – Des vacances dans le Luberon, ça vous dit ?

« Bienvenue dans notre maison familiale, atypique et pleine de caractère !

À l’intérieur

Aux portes du Luberon, à 15 minutes seulement de l’autoroute, notre maison dispose de 3 chambres, 7 couchages, 2 salles de bain, 1 cuisine, 2 toilettes et 1 salon-salle à manger.

Elle est équipée comme si vous étiez chez vous : wifi dans toute la maison et sur les terrasses, télévision, jeux de société pour tous les âges et linge de maison.

Bébé à bord ? Inutile de transporter tout votre matériel, nous avons pensé à eux : lits parapluies, chaise haute, baignoire…

Jeux de plein air

Les animaux sont les bienvenus, heureusement ! Ils pourront s’ébattre dans un parc ombragé de 2 500 m2 quand vous piquerez une tête dans la piscine chauffée (10 × 5 m), entourée de bains de soleil pour lézarder tranquille. C’est les vacances tout de même !

Bon, on s’amuse ? Terrain de pétanque, trampoline, table de ping-pong, mini terrain de foot ? On choisit selon l’humeur. Au soleil et au calme, elle est excellente !

Les choses sérieuses maintenant : manger !

Repas du midi à l’ombre et au frais : les tables de pique-nique vous attendent sous un arbre centenaire. Le soir, pourquoi pas sur la terrasse avec vue sur la piscine ? Deux barbecues sont à votre disposition pour des repas enflammés.

La région : que du bonheur !

Profitez-en pour visiter la région : notre maison est située à un carrefour idéal pour plein d’activités : L’Isle-sur-la-Sorgue à 3 km, Fontaine de Vaucluse à 6 km, Gordes à 13 km… Je continue ?

Il y a aussi nombre de villages provençaux magnifiques ! Je vous recommande Bonnieux, Lacoste, Roussillon, Gargas, dans un rayon de 20 km. On pousse plus loin : Avignon et son TGV à 30 km, Les Alpilles à 40 km. Marseille et sa région à 1 heure de route.

Pour les bambins, un parc d’attractions Spirou à 30 km, et pour tous, la première plage à 50 minutes.

Les tarifs

Les tarifs oscillent entre 800 € et 2 500 € la semaine, selon la saison.

Il faut ajouter le ménage obligatoire à 120 euros et les taxes de séjour.

La Vitaline du Luberon – c’est le nom de notre maison – c’est aussi plusieurs formules possibles :

Possibilité de louer à partir de 3 nuits minimum (sauf juin/juillet/août) :

– Pour le petit gite : 200 € la nuit + 120 € de ménage.

– Pour la maison entière : 334 € la nuit + 240 € de ménage.

Nous serons ravis de vous accueillir dans ce petit coin de paradis !

Peut-être à bientôt dans le Luberon ?

Pour les curieux : PAGE FB : facebook.com/La-Vitaline-du-Luberon

+ d’infos ?

Tél. : 06 71 24 89 67

Mail : [email protected]

Publi-rédactionnel Nathalie DUNAND

[email protected]

Voir photos ci-après.