La boutique « Créa Avenir », était en mode atelier scrapbooking

Depuis plus de deux ans, la boutique « Créa Avenir », située au 8 rue de la Citadelle à Chalon-sur- Saône, propose des équipements pour la maison et toute la famille 100% fabriqués en France. Plusieurs espaces sont à votre disposition : zéro déchet, décoration, accessoires de mode femme et homme, petite puériculture, jeux, arts de la table…. Dans ce commerce d’équipement pour la maison dédié à toute la famille, vous trouverez des produits qui respectent l’environnement, avec des produits sans emballage ou fabriqués à partir de matières recyclées.

Dans cette boutique agencée avec goût, Aurélie et Virginie seront à votre écoute pour vous conseiller sur vos choix selon vos moyens, envies, mais aussi pour proposer le meilleur environnement possible à votre famille avec des produits éthiques, responsables et de qualité, car « demain se construit aujourd’hui ».

Ce mercredi dans l’arrière boutique du magasin avait lieu un atelier scrapbooking animé par Corine de ‘Coco Création’ qui consistait à la réalisation de cartes à envoyer. Les quatre stagiaires étaient ravies de participer à l’élaboration de leur carte personnelle.

La boutique Créa avenir vous accueille du mardi au jeudi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30 et le vendredi et samedi de 10h à 18h30.

