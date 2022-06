La Course des Héros a lieu ce dimanche. On court pour eux…

Plus qu’un défi sportif et solidaire, La Course des Héros est un engagement caritatif. Mickaël Paul y participera, le 26 juin, pour soutenir l’association P-WAC. Pour les Animaux, pour les Hommes, pour la Planète, la collecte est ouverte.

Braconnage, déforestation, urbanisation sauvage, épidémies : dans la République Démocratique du Congo, les primates sont menacés d’extinction. Alors que les adultes sont chassés pour leur viande, les bébés accrochés au ventre de leurs mères sont vendus sur le marché d’animaux exotiques, alimentant ainsi le trafic international de faune sauvage (voir photos et vidéo ci-après).

Fondée par Amandine Renaud, primatologue, P-WAC (Project for Wildlife and Apes Conservation) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, qui œuvre à la préservation des chimpanzés et de leur habitat naturel, les forêts tropicales, avec l’appui des communautés locales. Par ses actions de recherches scientifiques, d’éducation et de conservation in situ, elle réhabilite de jeunes primates victimes de la main de l’homme afin de les réintroduire en milieu naturel, avec l’appui des villageois.

La Course des Héros

Elle aura lieu le 26 juin, à Lyon. Mickaël Paul – que les lecteurs d’infochalon connaissent (Renard) – est un fervent défenseur de la préservation de toutes les espèces menacées dans leur habitat naturel. Nous lui donnons donc la parole.

« Encore une fois, cette année, je suis ravi de pouvoir mettre mes jambes au service de l’association P-WAC qui fait un travail essentiel à la préservation des primates en RDC.



« Nous avons su tous nous rassembler en 2021. Côté cagnotte, je mets la barre encore plus haut pour 2022. J’ai décidé de collecter encore plus de fonds pour financer leurs actions.



« Pour m’aider, pour que nous réussissions ensemble, je vous propose de faire un don à P-WAC, ou bien de relayer mon initiative auprès de vos proches, sur vos réseaux sociaux. C’est un levier essentiel à notre réussite.

Il n’y a pas de petits dons, pas plus que de petits gestes pour nous permettre d’avancer. Les dons sont reversés par Alvarum. C’est très facile et 100 % sécurisé.

Encore quelques semaines pour lever des fonds... Nous pouvons y arriver !

Merci pour votre soutien, belle journée à vous tous ! » Mickaël

Pour faire un geste, la collecte de Mickaël : https://www.alvarum.com/mickaelpaul2

Pour en savoir +

Association P-WAC et sa fondatrice, Amandine :

