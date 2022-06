Les 2 équipages locaux engagés dans cette 26ème édition du "4L Trophy" 100% jeunes, heureux de leur périple en terre marocaine qui s’est déroulé du 5 au 15 mai.

L’équipage féminin "Les Raid Girls" avec Elisa Masuyez de St-Rémy et Myléva Monin de Givry et le masculin "Thérapie 4L" avec Florian Loiseau de Dracy-le-Fort et Louis-Adrien Decrouy de Jambles sont rentrés du mythique 4L Trophy.

Le plus gros rallye du monde pour les moins de 28 ans a vu dans ses roues 2 équipages locaux, "les Raid Girls" et "Thérapie 4L". Ils avaient leurs 4L chargées de matériel humanitaire médical dont un fauteuil roulant et scolaire comme le stipule les conditions de participation à ce rallye-raid. Ensemble, ils ont pris part à cet élan de solidarité pour accomplir une mission engagée et durable auprès de l’association "Enfants du désert" et de la Croix Rouge Française.

Partis de Givry, Elisa, Myléva, Louis-Adrien et Florian ont rejoint les autres équipages à Biarritz, ville officielle du départ du rallye pour une arrivée prévue à Marrakech. Une ballade d’environ 6000 km sur 15 jours.

Pour remercier tous les sponsors, la ville de St Rémy et toutes les personnes qui les ont soutenus dans ce projet, les jeunes gens avaient organisé une petite réception pour parler de leur périple. Dans leur bagage réduit au plus juste pour ne pas surcharger leur monture, ils ont ramené plein de photos et un film sur leur aventure qu’ils ont projeté pendant la réception.

Elisa conte leur aventure : « l’organisation du "4L Trophy" propose aux jeunes âgés de 18 à 28 ans de partir en 4L et de remplir une mission de transport de dons humanitaires (scolaire, médicaux). On est parti de Givry pour rejoindre Biarritz village de départ, ensuite direction le sud de l’Espagne plus exactement Algérisas, là on s’est retrouvé 900 4L pour prendre les ferrys pour traverser et arriver à Tanger puis Rabat. Nous avons rejoint le bivouac à Boulajoul (1er bivouac des 900 4L). L’étape suivante, rallier Merzouga où nous avons déposé les dons qui ont été récupérés par l’association Enfants du désert ; juste un point, il faisait 45° à l’ombre. A Merzouga nous attendait une course d’orientation comprenant 3 boucles, une course sur 2 jours. Pour aller jusqu’à Marrakech, c’était un marathon de 48h en total autonomie. A Marrakech, journée de repos libre. Sur le parcours, nous avons sympathisé avec 2 autres équipages et avons fait une grande partie de la route ensemble».

Myléva : « Les paysages sont impressionnants et très changeants. Au bivouac, nous étions sur des grands tapis et la nuit ils nous ont déconseillé de trop s’éloigner du bivouac à cause des scorpions. Sur le trajet, il fallait se protéger de la poussière et du sable. Avec les bivouacs, l’avantage était l’assurance d’avoir de quoi manger le matin et le soir. On remercie tous les sponsors qui nous ont aidés pour que nous puissions vivre cette belle aventure, merci à Madame Plissonnier de nous accueillir ce soir pour cette réception.»

Louis-Adrien et Florian, eux, ont surtout le souvenir des difficultés de circuler : « Sur l’autoroute, ils roulent à contre-sens, il y a des animaux, des vélos…, il fallait aussi faire attention à notre matériel (risque de vols), on a essuyé des nuages de poussière, il fallait se protéger le visage mais on a eu aussi de supers moments, les repas au bivouac étaient très copieux, on a fait de belles rencontres. »

Un 4L trophy bien encadré et sécurisé avec une équipe mécanique et une équipe médicale en assistance.

C.Cléaux