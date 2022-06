Suite et fin ce 5 juin du pénétrant festival de la BD de Farges

Pour se glisser un poil dans la terminologie sportive, les bédéphiles ou en passe de le devenir n’en sont qu’à la mi-temps du festival de la bande dessinée de Farges-lès-Chalon, quatrième du nom. En cette journée dominicale tout un chacun pourra se familiariser avec le climat ambiant et ses us et coutumes pour certains, entrer en connexion en ligne directe pour les amateurs du genre.

La chaleur humaine non surfaite des faits et gestes en guise de philosophie interne

Opportunité à grande échelle, le grand raout de la BD, qui campe sur ses terres pour la troisième fois, la toute première l’ayant été à Mellecey, et piloté par l’association du cru « Saône en Bulles », possède tous les ingrédients afin de se faire une place au soleil. Si les puristes n’ont nul besoin d’être tenus par la main, les personnes soucieuses de s’ouvrir à l’écriture spécifique acoquinée avec le graphisme significatif, si. Ou comment percer les mystères du remplissage de la page vierge, faire l’apprentissage de l’abc, du b.a-ba des deux formes de description au profit d’un tout fantasmagorique le cas échéant. Unique gros événement public de l’année pour l’organisatrice, cette concentration de créateurs vaut son pesant d’or. Du côté de la responsabilité pécuniaire, également, puisque ce week-end nécessite un débours se situant entre 8000 et 9000 euros (billets d’avion, hébergement…). On n’a rien sans rien, c’est un fait acquis ! En sachant que l’ambiance bon enfant, familiale, et studieuse de surcroît, prime et primera sur toutes les autres considérations.

Vingt auteurs pour vous servir

Ce samedi matin il y avait une belle affluence (des collectionneurs parfois accourus de loin) pour se plonger avec délectation à l’intérieur de ce qu’ils sont venus précisément chercher. D’un calme olympien, ils attendaient donc posément leur tour pour une dédicace enluminée d’un dessin du concepteur de l’album. Tommaso Bennato, Benjamin Blasco-Martinez, Pascal Croci, Tatiana Domas, Philippe Gauckler, Jef, Alessio Lapo, Victor Lepointe, Simona Mogavino, Claudio Montalbano, Marie Morgane, Dragan Paunovic, Christian Peultier, Maria Riccio, Jean-Marc Stalner, Saverio Tenuta, Tirso, Marcial Toledano, Philippe Vandaële, Sinisa Banovic, sont les invités de cette session, illustrant à dessein un cosmopolite milieu. Avec parmi les bâtisseurs français des Serbes, Espagnols, Italiens. Bras armé des allées et venues, la librairie chalonnaise « L’Antre des bulles », ainsi que deux bouquinistes.

Où ? Les heures d’ouverture ? Le coût ? Reprendre des forces ?

Salle municipale des Jandelles. De 10h à 18h. Tarif : 3,00 euros, sans bourse délier pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Pas de souci pour s’alimenter et s’hydrater à tout moment.

Michel Poiriault

