INTEMPERIES - MMA Chalon/Chagny précise les modalités de prises en charge

GRELE CHALON SUR SAONE : infos assurance quelles garanties selon les dommages ?

Vous avez 5 jours ouvrés pour déclarer votre sinistre

- DOMMAGES AUTO :

1. Vitres cassées = bris de glaces

2. Carrosserie bosselée = tous risques

3. Si uniquement garantie tiers + incendie = il faudra un arrêté catastrophe naturelle pour être indemnisé à ce titre.



- DOMMAGES HABITATION

1. Vitres = bris de glaces

2. Dégâts immobiliers (volets, stores.... évènements naturels/grêle

3. Dégâts mobiliers = selon contrat option mobilier extérieur

4. Si pas de garanties = il faudra un arrêté catastrophe naturelle pour être indemnisé à ce titre.



Les franchises appliquées sont celles des garanties du contrat sauf en catastrophe naturelle où cette dernière est fixée par l´état.

Il est préférable de ne pas se jeter sur le téléphone dès lundi matin sauf urgence absolue car lundi est un jour chômé en général et les services sinistre risques d´être surchargés pour traiter les cas nécessitant des mesures conservatoires, vous avez jusqu'à vendredi...

Du côté des agences MMA Chalon sur Saône et Chagny, une permanence téléphonique sera mise en place lundi matin pour traiter les sinistres les plus urgents pour nos clients des agences Mma chagny 23 rue du bourg et Mma chalon sur saone colisee 8 rue de la tremouille.

Les véhicules roulants ayant des dommages de carrosserie devront être déclarés via le numéro 0980980911 à partir de lundi.