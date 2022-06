L’Orchestre d’Harmonie Saint Rémy /Les Charreaux a débuté ses aubades de plein air par le quartier des Charreaux

La place Claude Bernard, bien ombragée, a accueilli les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie St Rémy/les Charreaux pour une aubade riche de diversité musicale.

Cette animation dans le cadre du "Festival Ballades à Chalon" a rassemblé un public nombreux en ce début de soirée. Dans le public, deux personnalités du monde de la musique étaient présentes à ce concert extérieur en la personne de Steve Paczek président de la CMF de Saône et Loire et l’ancien président de l’harmonie St Rémy/les Charreaux, Gérard Hochart Président d'honneur de la CMF Saône et Loire.

Les musiciens, placés sous la baguette de Denis Desbrières directeur adjoint, mais aussi percussionniste de l’orchestre, ont vraiment enthousiasmé l’auditoire avec quelques morceaux bien connus comme "Laisses tomber les filles", "Si tu vas à Rio", etc…, pour le morceau "Dans les yeux d’Emilie", Denis a posé la baguette de direction pour prendre celles de batteur. Une interprétation de ce programme d’aubade très appréciée du public qui n’a pas hésité à demander un bis.

L’orchestre, chaudement applaudi par les auditeurs, a offert le verre de l’amitié après avoir rangé leurs instruments. Les chaises mises à disposition par la ville de Chalon ont été rechargées par les musiciens sur les chariots prévus à cet effet .

Saxophonistes, trompettistes, tubistes, et autres joueurs d’instruments à vent, si vous avez envie de faire partie des aventures musicales de l’Orchestre d’Harmonie St Rémy/les Charreaux, vous pouvez les rencontrer en aubades soit :

Jeudi 9 juin Villa Thalia à 19h30 Rue Charles Dodille à St Rémy

Jeudi 16 juin - Quartier du Pont Paron à 20h à St Rémy

Dimanche 19 juin Place de Beaune à 11h à Chalon sur Saône

Les autres jeudis à la maison Florent Pagny à St Rémy à partir de 20h30.

C.Cléaux