Bonne prestation des nageurs chalonnais du Centre Nautique Chalonnais au Meeting Open Espoirs de Versailles

Le clin d’œil info-chalon

23 nageurs issus des groupes avenirs et jeunes du Centre Nautique Chalonnais se sont rendus les 4 et 5 juin 2022 au Meeting Open Espoirs de Versailles.

Une nouvelle fois pour le C.N.N, le bilan de la compétition a été positif avec de nombreuses finales (18 finales pour les jeunes et 4 finales pour les avenirs) de nombreux podiums (11 1ère place, 5 2ème place et 1 3ème place) et de belles performances pour le groupe avenirs-jeunes chalonnais (120 performances enregistrées).

Pour certains nageurs, des courses ont approché les temps de qualification pour les Championnats de France jeunes et c’est de bons augures pour la suite.

La palme côté féminin revient à :

Sarah Hoarau qui termine 1ère aux 50 mètres nage libre dames séries, 1ère aux 50 mètres dos dames séries, 2ème aux 200 mètres nage libre séries 10 – 13 ans et 3ème aux 200 mètres dos dames séries 10 – 13 ans, dont un record régional au 100m nage libre en 1.03.28 au lieu de 1.03.46 détenu depuis 2010 et 4 records départementaux aux 200 mètres nage libre (2.22.75), 50 mètres dos (33.48), 100 mètres dos (1.12.08) et 200 mètres dos (2.46.77)

Blandine Boggio, 1ère aux 200 mètres papillon 11 - 13 ans, 1ère aux 50 mètres papillon 11- 13 ans, 2ème aux 400 mètres 4 nages dames séries et 3ème aux 200 mètres 4 nages dames séries.

La palme côté masculin revient à :

Oscar Defois-Pernot, 1er aux 50 mètres brasse série, 1er aux 200 mètres nage libre messieurs 12 - 14 ans et 2ème aux 50 mètres nage libre messieurs séries

Darius Irimie, 1er aux 200 mètres papillon séries 12 - 14 ans

Autres nageuses et nageurs à féliciter : Féodor Blandin, 1er aux 200 mètres dos messieurs séries 12-14 ans – Youri Champmartin, 2ème aux 800 mètres nage libre série rapide 14 ans et + Arthur Di Caterina-Martins, 2ème aux 50 mètres brasse messieurs séries, 3ème aux 50 mètres papillon messieurs séries et 1er aux 200 mètres brasse messieurs séries 12-14 ans – Maxence Guerin, 3ème aux 50 mètres nage libre séries et 3ème aux 200 mètres nage libre messieurs séries – Inza Soumahoro, 2ème aux 200 mètres nage libre messieurs 12-14 ans.

Félicitations aux nageuses et nageurs du C.N.N, au staff technique et entraineurs.

J.P.B